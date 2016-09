Super Mario llega a iPhone y confirma el giro estratégico de Nintendo

Tokio, Japón.-

Super Mario, hasta ahora atrincherado en las consolas, llega a iPhone, marcando un giro estratégico por parte de Nintendo, el pionero japonés de los videojuegos, que espera, al igual que el gigante estadounidense Apple, empezar el curso con éxitos y grandes resultados.

La noticia, anunciada el miércoles durante la conferencia anual en la que Apple anuncia sus novedades, hacía subir las acciones de Nintendo en la Bolsa de Tokio un 13%, mientras que Apple permanecía casi estable en Wall Street.

Con la llegada a iPhone de la estrella Mario vía una aplicación inédita concebida por la casa Nintendo para Apple (Super Nintendo Run), el grupo confirma la ruptura del contrato de exclusividad entre sus juegos y sus consolas.

Nintendo había lanzado ya en marzo Miitomo, una especie de red social lúdica y prometió otros cuatro juegos para marzo de 2017.

Y evidentemente, Pokémon Go, juego de realidad aumentada concebido por el estudio estadounidense Niantic, desató una fiebre nunca antes vista en todo el planeta y duplicó el valor del título de Nintendo, un éxito que previsiblemente se verá reforzado por el lanzamiento el 16 de septiembre del pequeño gadget Pokemon Go Plus, con forma de reloj, que permitirá atrapar más fácilmente a los “monstruos de bolsillo”.

Pero con Super Mario, Nintendo se adentra realmente en el mundo de los móviles, un salto digno del propio Mario, que el anterior presidente de la compañía nipona, Satoru Iwata, no se atrevió a dar.

“Faltaba algo, o más bien, alguien” en la plataforma de videojuegos para iPhone, declaró el miércoles Tim Cook, el consejero delegado de Apple, antes de anunciar la entrada triunfal del bigotudo de gorra roja en la tienda de “apps” para iPhone y tabletas iPad en diciembre.

El creador en persona de Mario, Shigeru Miyamoto, subió a escena durante la conferencia de Aple para presentar el juego.

“Pueden jugar con una mano, incluso comiendo una hamburguesa con la otra… o una manzana”, bromeó.

El fin de un tabú

En un momento en que el volumen de negocio de Nintendo es un cuarto de lo que solía ser en su época dorada (años 2008/2009), los inversores esperan obtener grandes beneficios de esta estrategia multiplataforma. También Apple que ha visto caer la ventas de su producto estrella, el iPhone, por primera vez desde la salida de su primera versión en 2007.

La firma de Kioto, inicialmente especializada en los juegos de cartas tradicionales nipones mucho antes de la época de las consolas, ha necesitado mucho tiempo antes de comprender el interés estratégico de proponer “apps” para móviles o dejar a otros explotar sus populares personajes.

Tras años de reticencias, Iwara inició la transición antes de su muerte repentina en julio de 2015, pero siguió dando prioridad a las consolas de la casa.

Hoy se escenifica el fin de ese tabú y los accionistas esperan que esto sea solo el principio.

La explotación de los personajes en dibujos animados prometido recientemente por el patrón Tatsumi Kimishima también es una vía de promoción y de posibles ganancias financieras.

La marca Nintendo podría así hacer brillar de nuevo sus colores, un poco desvaídos, y crear un contexto aún más propicio para el lanzamiento de nuevos juegos con motivo del vigésimo aniversario de Pokémon para sus consolas de bolsillo 3DS.

Ello, antes de la salida en marzo de 2017 de su nueva consola “NX”. El nombre por el momento es provisional y el contenido desconocido, pero podría ser un híbrido entre consola fija y juego para el móvil. Los detalles serán desvelados en breve, probablemente este mes, según medios especializados.