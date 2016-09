Trabajadores suspendidos de Polar aseguran que seguirán en la lucha

Los trabajadores de Cervecería Polar Agencia Acarigua, que fueron suspendidos de la empresa y que esperan ser reenganchados luego de una orden del Ministerio del Trabajo, indicaron que la acción ejercida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, estuvo en el marco de la ley.

José García, en representación de los 27 trabajadores, señaló que “era la tercera vez que la Inspectoría del Trabajo se presentaba en la empresa, con el fin de hacer cumplir la medida de reenganche, siéndole imposible, por lo que fueron acompañados por los militares, sin que se produjera ningún tipo de atropello”.

Asimismo, dijo que continúan en pie de lucha por sus derechos, ya que en primer lugar cuando la planta se paró por falta de materia prima, entendieron que no había trabajo, “pero ahora está funcionando otra vez, por lo que debemos ser reincorporados, y no estar suspendidos, cobrando solo un bono de compensación, sin las reivindicaciones contractuales, que no alcanzan para nada”.

-Nuestras familias se están viendo severamente afectadas por esta situación, puesto que nos quitaron la cesta de comida y otros beneficios que teníamos, acotó García.