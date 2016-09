Unidad advierte al CNE que está a tiempo de evitar mancharse las manos de sangre

CARACAS.-

“Aún es posible que se cumpla y se haga cumplir la Constitución (…) Eso es lo que vamos a estar demandando hoy y en los días por venir”, anunció el secretario ejecutivo de la alianza partidista opositora.

“Existe la nefasta posibilidad, la terrible posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) termine con sus manos manchadas de sangre”. Así lo denunció este lunes el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, ante el anuncio, que se espera se produzca el día de hoy, de las condiciones que las autoridades establecerán para la siguiente etapa del referendo revocatorio (RR) presidencial.

“Hoy lunes 19 de septiembre los venezolanos estamos a tiempo de que se cumpla y se haga cumplir la Constitución (…) Eso es lo que vamos a estar demandando hoy y en los días por venir”, dijo al alto vocero de la alianza partidista opositora al hacer un llamado, en tal sentido, al ministro para la Defensa, general Vladimir Padrino López.

Para este lunes se espera que el directorio del CNE anuncie las condiciones para la realización de la siguiente etapa del referendo para revocar el mandato al presidente Nicolás Maduro. En esta, al menos el 20 por ciento de los 19 millones 567 mil 013 venezolanos inscritos en el registro electoral deberán manifestar su voluntad de que se convoque la consulta popular.

Para ello, la Unidad Democrática solicitó al CNE instalar 19.500 máquinas en 6.500 centros de votación, y que la circunscripción sea nacional, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución.

La paz social está en peligro

Torrealba refirió que la experiencia de otros países indica que cuando se recurre a la violencia para generar cambios, las razones por las cuales se peleó quedan intactas, y después hay que resolver esas mismas razones y además las consecuencias de la violencia. “Por eso el cambio a la actual crisis que sufre Venezuela debe ser pacífico y para que sea pacifico debe ser electoral. Eso lo prevé la Constitución venezolana en su artículo 72”, sostuvo en su programa radial La Fuerza es la Unión.

En ese sentido precisó que el único requisito que establece la Carta Magna para convocar el RR es que el por lo menos 20 por ciento de los venezolanos inscritos en el registro electoral manifiesten su voluntad de que sea convocado. “Todos los demás requisitos que han exigido han sido obstáculos inventados por el gobierno”, señaló.

“Eso quiere decir que están convocadas a esa consulta todas las personas que integran el registro electoral y que el ámbito de la consulta es nacional. No tiene sentido desagregar la solicitud del 20 % por estados porque nadie puede ser presidente de Cojedes sin serlo de Guárico, nadie puede ser presidente de Zulia y no de Bolívar. Es decir, el presidente no puede ser revocado en Táchira pero no en Sucre. Hay una sola circunscripción y por eso la recolecta del 20 % tiene que ser nacional”, explicó.

Pero “existe la nefasta posibilidad, la terrible posibilidad de que el CNE termine con sus manos manchadas de sangre. Asó lo digo, así lo denuncio, así lo reclamo”, advirtió.

De ese total, entre 11 y 13 millones de venezolanos están dispuestos, de acuerdo a todas las encuestas e investigaciones realizadas, a acudir a los centros electorales a exigir la realización del RR. “El gobierno, a través de sus agentes electorales del CNE, están planificando aprobar unas normas restrictivas que impidan que el pueblo venezolano manifieste su voluntad”, alertó.

“Esas normas pasan por cosas tan terribles como las siguientes: en primer lugar, que ese 20 % no sea nacional sino por estado, lo cual es una violación flagrante de la Constitución. En segundo lugar, piensan establecer un número de máquinas irrisorio, mínimo, pírrico para generar cuellos de botella en todas partes para evitar que la gente se pueda expresar. Y en tercer lugar piensan ubicar esas máquinas no donde deben estar, no donde la densidad poblacional y la densidad electoral así lo determinen, sino que piensa ubicarlas donde le sea más difícil al elector poder llegar”, denunció.

“Eso es una desgracia y un peligro. Ruego en este momento a todos a estar muy atentos a esta dimensión del problema, porque no es simplemente un problema electoral o político, no. Es un problema de seguridad y defensa de la población. Así que todos los profesionales que tienen que ver con ese tema por favor, oído”, prosiguió.

Es el pueblo el que quiere cambio

“Si 13 millones de venezolanos quieren entrar en un proceso de consulta que el CNE ha diseñado para que solo puedan entrar 3 millones 900 mil personas, lo que se va a presentar es una situación que pone en peligro la paz social, el orden público y hasta la vida de las personas. Eso es lo que puede ocurrir”, denunció.

“Ante una circunstancia como esta – prosiguió – es demasiado importante que la gente seria de este país – ojo, no estoy diciendo los rojos, los azules, los amarillos, los blancos, los anaranjados, no – se ponga de acuerdo y evite que los irresponsables lleven a Venezuela hacia un proceso traumático e incluso trágico. Eso es fundamental en este momento”.

“Hoy lunes 19 de septiembre los venezolanos estamos a tiempo de que se cumpla y se haga cumplir la Constitución. Eso es lo que en este momento puede preservar el orden público y la paz social, y hacia el futuro, la posibilidad de que todos los venezolanos, no solamente los simpatizantes de un partido o de otro, podamos diseñar una foto del futuro en la que quepamos todos, en la que hayamos podido recuperar la estabilidad política, la estabilidad económica y la convivencia social. Eso es posible si y solo si en este momento tomamos las decisiones y damos los pasos que permitan una transición pacífica, un cambio pacífico, hacia una nueva realidad”, sostuvo.

“Esto no se aguanta. La crisis política no está generada porque unos le quieran quitar el poder a otros. La crisis política está montada sobre una hecatombe económica. En este país entró un millón de millones de dólares en 12 años y se los robaron y se los rumbearon. Y después de esos 12 años con precios del petróleo altísimos, hoy nuestro país no tiene ni medicinas en las farmacias ni alimentos en los mercados. Eso está detonando un malestar social inmenso”.

“Aquí habrá cambio no porque el gobierno lo permita o porque la oposición lo promueva. Habrá cambio porque esto se está cayendo a pedazos. Lo responsable, lo serio señor (ministro de Defensa, Vladimir) Padrino López, señores que tienen en sus manos las armas de la República para velar por la integridad de la Patria y por la vida del pueblo, es tomar las medidas para que ese cambio que es inminente se produzca en paz. Y para que sea en paz debe ser electoral y para que sea electoral se tiene que cumplir el artículo 72 de la Constitución”.

“Por estar alcahueteando a una minoría que ya es rechazada por el pueblo, por estar alcahueteando a una cúpula que es rechazada por la mayoría de los venezolanos, no se puede someter a este país a más trauma y a más dolor. Eso no se puede hacer. Aquí lo único que cabe es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso es lo que vamos a estar demandando hoy y en los días por venir”, concluyó.