Usuarios se quejan del deplorable estado de la avenida Bicentenario de Araure

La avenida Bicentenario de Araure, que durante años ha estado sirviendo a las ciudades hermanas como vía expresa para el transporte de bienes y personas, además de ser una de las vías por las que se accede al hospital J.M. Casal Ramos, hoy muestra, como tantas otras arterias viales de Portuguesa, los más terribles síntomas del abandono gubernamental a que ha sido expuesta durante largo tiempo.

La importancia de la Bicentenario de Araure, más allá de la capacidad de desplazamiento que en mejores condiciones le podría aportar al circuito vial metropolitano, radica en que es pieza importante para economía local que depende de su infraestructura para la carga pesada de cosechas, agroinsumos y productos terminados que entran o salen de las instalaciones agroindustriales que le tributan al estado gran parte de los ingresos fiscales que, bien parece, no han sido debidamente reinvertidos.

Víctor Salas, a quien entrevistamos poco después de salir de la mencionada avenida, calificó de deplorable el estado en que está la calzada e indicó que durante los últimos meses ha visto varios accidentes viales en el trayecto. “Está malísima y ya tiene tiempo así, no he sacado la cuenta de la cantidad de huecos que hay pero sí le puedo decir que son muchísimos, ya he visto varios accidentes en la zona de El Túmulo” y cree que se producen “porque la gente trata de evitar caer en los baches para no dañar los cauchos o los rines”.

Salas, quien es un asiduo usuario de la arteria vial, pidió al gobierno regional “que trabaje más y que deje de estar peleando con el pueblo, que se avoque a la solución de éstos, los verdaderos problemas que aquejan al estado”.

Por su parte, Wilfredo Escalona indicó que la vía está en muy malas condiciones, lo que provoca el daño de los vehículos automotores y “en un país en el que no se consiguen repuestos se hace muy cuesta arriba repararlos, uno el conductor sufre en esta situación. Le pedimos a la gobernación y a la alcaldía Araure que si no van a lavar que presten la batea, ya que no hay dinero para importar los repuestos para los vehículos, que por lo menos se preocupen por mantener las vías en buen estado. No sé qué le pasa al gobierno que no quieren encarar la situación” expresó.

Escalona fue enfático en pedir a las autoridades el bacheo pertinente, “como se hacía antes, porque últimamente se han olvidado de todo, yo tengo más de dos años viendo que la Bicentenario de Araure viene deteriorándose sin que muevan un solo dedo para mejorar las condiciones en que está” aseguró.