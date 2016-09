Vicepresidente Iztúriz: “Estamos a punto de partirle la columna vertebral a la guerra económica”

CARACAS.-

El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, aseguró que el Gobierno nacional “está a punto de partirle la columna vertebral a la guerra económica”, pues considera que “hay un mejoramiento progresivo del abastecimiento” y eso “preocupa y desespera a sectores de la oposición”.

Explicó que en los próximos meses habrá una “disminución progresiva de las colas” y un “mayor control” de la inflación. “Estoy seguro que en la medida que incrementamos la producción y la cosecha, que se inicia a partir de la primera quincena de septiembre, eso nos va a reducir la importaciones y nos va a ayudar mucho”.

Además, “tenemos materia prima importada como nunca antes en el desarrollo del año que nos garantizan los productos procesados, de manera que este cuatrimestre nos va a garantizar las navidades felices”, manifestó durante una entrevista en el programa “José Vicente Hoy” que transmite Televen.

“Tengo la absoluta convicción de que septiembre será mejor que agosto y octubre mejor que septiembre, lo digo con propiedad”, añadió.

Se refirió a las marchas que se suscitaron el 1 de septiembre tanto de la oposición como del Gobierno y dijo que “ese día la gente demostró que lo que quiere es paz (…) La gente rechaza la violencia”.

A juicio del Vicepresidente la “Toma de Caracas” convocada por la Mesa de la Unidad Democrática “era un llamado a un proceso de desestabilización en el que pretendían convertir el mes de septiembre (…) El golpe de Estado estaba más que anunciado y yo digo que todavía no estamos libre de él”.

Istúriz resaltó que la oposición “se sorprendió” ante la cantidad de gente que participó el 1 de septiembre en la concentración chavista. “La oposición nos subestimó una vez más. Esto fue un hecho disuasivo frente a la amenaza del golpe de Estado”, razón por la cual aseveró que la MUD “reorientó la lucha”. “No creo que toda la oposición quiera la violencia, hay sectores que quieren la paz”, entre ellos nombró a Enrique Márquez (UNT) y Edgar Zambrano (AD).

Un esfuerzo con el diálogo

Con respecto al diálogo que se promueve entre la oposición y el Gobierno, Istúriz destacó que “se ha hecho un esfuerzo importante”.

“Yo no niego el diálogo porque tú tienes que escoger entre conversar o matarte. Hay que deponer actitudes porque uno no puede dialogar con chantaje, con un revólver en el pecho, con una amenaza y eso no significa que traiciones tus principios”.

Reveló que para que la oposición hiciera la “Toma de Caracas” el 1 de septiembre, “se conversó, no se dio por arte de magia ni porque ellos disciplinadamente acataron”.

“¿Cómo te crees que ellos hicieron la Toma de Caracas? Eso no se dio sin conversar. Alguien conversó para que uno estuviera de un lado y el otro del otro lado”.

Calificó como “extraordinario” el esfuerzo que realizan Jose Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana)” y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para lograr el diálogo y aseguró que los expresidentes “han sido maltratados por la oposición” porque “no tienen interés en el diálogo”.

Asimismo, destacó el papel de la Unasur y criticó que la Organización de Estados Americanos, tratara de “romper” su trabajo “con una OEA entregada, con un (Luis) Almagro entregado a un instrumento del imperio que se ganó el irrespeto de todos los pueblos del continente”.

AN debe respetar a los poderes

Con respecto a la actuación de los diputados de la Asamblea Nacional, indicó que desde el 6 de diciembre tienen la estrategia de “utilizar el Poder Legislativo como si fuera un gobierno paralelo al Ejecutivo e incidir en el país para apropiarse del poder”.

“Es un tremendo error que no lo han corregido y se pretende decir al mundo que hay una confrontación de poderes. En Venezuela no hay una confrontación de poderes, en Venezuela hay un poder alzado que va contra los otros poderes, un poder que usurpa funciones de los otros poderes”.

Dijo que el Legislativo está en la obligación de “respetar, convivir y colaborar” con los otros poderes. “Los ataques al Poder Electoral son inaceptable en una democracia (…) Es inaceptable que se burlen de las decisiones del TSJ o que usurpen las funciones del Poder Moral, o que irrespeten de manera reiterada al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿a los poderes que nos queda? Desconocer ese poder y prácticamente ese poder quedó para la fracción política que tiene la mayoría”.