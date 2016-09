Volqueteros piden que se les respete el derecho al trabajo

Volqueteros de Acarigua-Araure protestaron trancando la entrada a la Arenera Santa Rita, ubicada en el sector Mijagüito, ya que aseguran que transportistas de empresas adscritas al Gobierno están movilizando material granular a particulares, cercenándoles el derecho al trabajo.

Euclides Palacios, presidente de Transporte de Volqueteros Los Pioneros de Acarigua-Araure, explicó que desde hace dos meses camiones de Agropatria del estado Aragua están en Portuguesa realizando los fletes a precios más bajos, perjudicando a los trabajadores de la entidad.

“A nosotros nos dicen que no hay material para trasladar, pero cuando vienen estos camiones sí hay el producto y les despachan, porque hacen el trabajo a un precio menor, y nosotros no podemos ofrecer montos más bajos porque tenemos un tabulador acordado con el Gobierno regional y no podemos modificar las cifras”, dijo.

Criticó que haya camiones de otro estado cargando arena, cuando deberían estar trabajando para el Gobierno, por lo que pidió que “los dejen realizar los trabajos privados, porque de eso vivimos”.

Instó a la Empresa Socialista Minera del estado Portuguesa (Esomep), así como a la Arenera Santa Rita, a tomar cartas en el asunto, porque “somos más de 80 los volqueteros que estamos prácticamente paralizados porque no nos dejan trabajar”.