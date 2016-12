Astróloga Daysi Rodríguez: “En 2017 se abrirán muchos caminos para Venezuela”

Según las cartas del Tarot de Marcella, la astróloga Daysi Rodríguez aseveró que el 2017 será un año de grandes cambios, donde se abren los caminos de la felicidad, especialmente entre los meses de julio y agosto.

“Vemos la carta de la lucha, de la diosa, que va a proteger al pueblo, a pesar de las angustias; se generan cambios en la gente, de mejor ánimo, muchos caminos abiertos para nuestro país”, señaló Rodríguez.

La experta aseguró, que en el venidero 2017 “entra una evolución muy buena entre julio y agosto, habrá una mujer luchadora que generará cambios de prosperidad, y entra el ciclo del rey que serán decisiones para mejorar la situación del país”.

Auguró que una persona “va a salir con las leyes”, presumiendo que se trate del dirigente Leopoldo López, “las leyes se arreglarán”; mientras que el camino del presidente Nicolás Maduro, afirmó que “estará contra la espada y la pared”, y realizará cambios en todo su equipo, “con los que va a trabajar serán buenas estrellas. También debe cuidarse su salud”.

Rodríguez indicó, que las cartas del Tarot reflejan que sí habrá elecciones, “hay muchos caminos abiertos con las elecciones”, e indicó que de parte de la oposición el que mejor se proyecta es el gobernador Henri Falcón, “el pueblo le va a pedir que gobierne a Venezuela”.

Sobre el mando de la Asamblea Nacional (AN), la astróloga manifestó que deben ponerse de acuerdo sobre el trabajo a desarrollar en el 2017, “o todo el mundo tomará decisiones por su lado. Y si no se cuida la AN va a dejar de existir”.

Expresó que a pesar de que la gente va a estar molesta y angustiada por la situación país, “tendrán sentimientos para luchar por los cambios, pero no habrá sangre, serán protestas muy leves, porque todo se va a solucionar con las elecciones”.

En cuanto al ambiente, dijo que vendrán tormentas, temblores leves, y se presentarán problemas con un avión o un barco, al tiempo que sostuvo que se solventarán los problemas de Venezuela por la frontera con Colombia.

Portuguesa: El guerrero

Con las cartas sobre la mesa, Daisy contó que lo primero que sale para el estado Portuguesa es el guerrero, “significa que vamos a tener mucha fuerza para mantener la evolución en el camino de la prosperidad”.

“El camino dice que va a haber cambios, sobre todo de una mujer; serán discusiones en una situación pública donde la mujer sale a flote, puede tratarse de gobernadores, pero también nos llega la prosperidad con un hombre alto, delgado, muy luchador y trabajador, que entrará para hacer muchos cambios positivos, no es de aquí; vendrá a luchar por nosotros”. También alertó sobre el colapso de un puente, una calle o avenida, “que hay que arreglar pronto”.