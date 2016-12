Jesús “Chúo” Torrealba: No hay horizonte electoral a la vista

Jesús “Chúo” Torrealba reconoce que la MUD cierra el 2016 con un balance “crítico” que los lleva a una reestructuración más que necesaria. Plantea la definición de propósitos y la presentación de un proyecto nacional. Aseveró que “en la oposición venezolana todo el mundo hace falta”.

Y, con respecto al diálogo, si bien en esta entrevista había adelantado que “hasta que el Gobierno no cumpla (los compromisos) no podemos volvernos a sentar”, el sábado pasado en un comunicado la alianza fue aún más tajante en acordar y declarar que “no existen condiciones para restituir el diálogo directo” el próximo 13 de enero.

— En 2016, la MUD tuvo varios frentes de lucha, la promesa del RR. ¿Cuál es su balance?

—Arrancamos el 2016 con un triunfo importante, el de la AN (…) y con país 80 a 20 a favor de un cambio democrático y estamos terminando con el régimen derrotado y minoritario políticamente, pero aún con la fortaleza para complicar la vida de los ciudadanos, en lo económico y social, al mismo tiempo que ha terminado de destruir lo poco que quedaba de gobernabilidad política.

De cara al futuro, la Unidad Democrática tiene que plantearse un relanzamiento indispensable porque, por un lado, el Gobierno ha logrado mantenerse; pero los problemas no se han resuelto(…) Para dar respuesta a eso, la MUD tiene que parecerse más a lo que hicimos en 2015 que a lo que dejamos de hacer en 2016.

—¿Qué plantea usted en ese llamado de reestructuración de la MUD?

—Tenemos que dotarnos de una dirección colectiva, unos propósitos comunes y una comunicación transparente con la sociedad venezolana. Consiste en lo inmediato en varias cosas: Lo primero es definir los propósitos comunes, la Unidad no puede seguir siendo en función de metas electorales, porque no hay horizonte electoral a la vista, por eso el tema de las compulsiones de los precandidatos y esas cosas por el estilo, que pueden ser muy legítimos, pero no son pertinentes (…). La Unidad no puede darse en torno a tarjetas, a nombres, sino a propósitos. Tiene que plantearle al país el proyecto de reconstrucción nacional, el modelo de transición político que queremos y el Gobierno de Unidad que haga posible ambas cosas.

(…)Hay que relanzar a la Unidad para que sea capaz de lograr eso (…) y no esta situación de aspiración no lograda con la que cerramos el 2016 (…) Es fundamental que los actores y partidos asuman en primera persona la conducción y la vocería de la MUD, no puede seguir ocurriendo que para los actores fundamentales, la MUD sea buena en unas ocasiones y otras no(…).

—¿Llegó el momento de definir quien será el líder la MUD?

—La MUD es una alianza de partidos entonces no es lo mismo elegir un candidato presidencial que al liderazgo de la Mesa, es distinto. Lo que sí creo, lo repito, es fundamental que la vocería política de la MUD sea ejercida por los actores políticos.

—¿Ese repotenciamiento es necesario para salir del cogollismo de 4 partidos?

—En eso hay que ser serios. Hay gente que dice que cuatros partidos están allí, pero esos mismos reunen 90% de la votación opositora. Esos cuatros partidos han jugado ese papel no por casualidad, sino porque son las cuatro fracciones más importantes (…) Es un tema de representatividad, pero eso no autoriza a ningún partido a excluir a los demás, eso le da la responsabilidad, a esos cuatro partidos, para armar juego, equipo.

—¿Cómo hace para coordinar una Mesa con tanta divergencia?

—El diálogo interno es fundamental, nadie puede estar hablando de dialogar con mediadores internacionales o con el Gobierno, sino tenemos al interior del campo democrático un diálogo intenso, puede ser complejo a veces, pero siempre necesario. En la oposición venezolana todo el mundo hace falta. Aquellas fantasías de que resolver cierta diferencias políticas se puede dar por la exclusión de alguien, es un absurdo. (…).

¿Los retos para 2017? ¿Tienen dos elecciones en puerta?

—Yo no me focalizo en las elecciones de gobernadores o alcaldes, me voy a un tema mucho más inmediato. El 2 de enero Venezuela se va a enfrentar a una situación compleja que posiblemente nos somete a tensiones (…) porque estaremos en los mismos niveles de piratería en materia monetaria. El 5 de enero tenemos la instalación de la AN, pero desgraciadamente una cosa tan normal como esa da pie a cualquier cantidad de rumores y amenazas del régimen. El 10 de enero se cumplen cuatro años del desgobierno de Nicolás Maduro, lo cual incorpora un nuevo dato, porque hasta el 10 de enero todo el régimen estaba en contacto de la defensa de Maduro, pero a partir de esa fecha sectores del régimen podrían estar acariciando la idea de salir de Maduro porque ellos se quedarían. Esta realidad le incorpora un nuevo dato de inestabilidad a la ecuación política del oficialismo. Finalmente el 20 de enero tenemos la asunción de Donald Trump en EE UU y las implicaciones para la región. Para enfrentar todo eso es necesario que la Unidadesté reestructurada.

— ¿Está muy fracturada la MUD?

—Creo es que la Mesa era una alianza electoral, hoy no hay elecciones… tiene que reestructurarse y que avanzar rápido, antes del 1 de enero.

—¿Están pidiendo su cambio, su salida de la secretaría de la MUD?

—El primero que pide cambio soy yo. Tengo más o menos 30 minutos diciendo los cambios que creo deben hacerse en la MUD y el sentido de los mismos. Yo no llegué a esta posición porque la buscara, no hice campaña para esto, a mí me pidieron que viniera a ayudar, yo vine, se solventó la crisis que teníamos en 2014, logramos la victoria de 2015 y estamos en la situación que estamos enfrentando en 2016, por eso planteo que las organizaciones políticas asuman la conducción y la vocería política de la alianza.

Aquí no puede volver a ocurrir más nunca que la Mesa tome una decisión y hayan dirigentes políticos fundamentales diciendo que se enteraron de eso por televisión (caso Capriles). La mejor manera es que sea el propio liderazgo partidista el que tenga la responsabilidad de vocería (…).

—¿Cómo ve al chavismo?

—Minoritario y derrotado, al Madurismo será mejor decirlo, porque al chavismo lo veo nostálgico y sumamente irritado con el Gobierno. Yo creo que mientras más derrotado están más irresponsables se vuelven. Quien creía que era imposible que secuestraran judicialmente el RR, ya vieron que sí son capaces (…) Yo alerto al país y al mundo en relación a la posibilidad de un “fujimorazo” aplicado desde el Poder contra el único Poder autónomo que queda en este país, la AN.

A lo mejor muchos creen que es algo impensable (…) pero todos los venezolanos, la región debe estar pendientes de Venezuela en los próximos días, se pudiera estar acariciando un golpe de Estado al Poder Legislativo (…).

¿Por la tesis de disolución de la AN?

—Es que el “fujimorazo” no sería la disolución de la AN, sería la disolución de la política en Venezuela, de la Constitución (…).

—¿Irán a la plenaria de diálogo el 13 de enero?

—Hasta que el Gobierno no cumpla no podemos volvernos a sentar, pero si aquí hubiese la posibilidad de tomar un espacio de diálogo como espacio de lucha, los representantes desde la oposición tienen que ser otros dentro de un esquema de comunicación con el país completamente diferente.

—Elías Jaua dice que de la mesa técnica de la Comisión de la Verdad han salido recomendaciones a los Poderes para evaluar casos de personas condenadas o procesadas…

—Elías Jaua ni siquiera asistió a la mesa técnica de la que él formaba parte (…). En la Comisión de Derechos Humanos ha sido necesario estar cerca del nuncio Aldo Giordano para verificar la libertad de los últimos cuatro presos políticos que soltaron. Cosas como esas las podemos hacer, pero aquí no va a haber asistencia a las comisiones técnicas ni a las plenarias mientras el Gobierno no cumpla.