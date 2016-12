“La angustia más grande que percibimos es que la gente sufre”

CARACAS/

“En este momento la angustia más grande que nosotros percibimos es que la gente está sufriendo, y sufre por la crisis humanitaria que estamos viviendo. Y un mensaje que quisiera subrayar, con ese corazón venezolano del que hablábamos, es que algo tenemos que hacer para que se alivie el sufrimiento cotidiano, que tiene unas causas, pero que tiene también caminos de solución. Si somos capaces de compartir esa angustia, vamos ser capaces de encontrar la manera de contribuir todos para lograr ese alivio de las personas”, precisó Arturo Sosa Abascal SJ, prepósito general de la Compañía de Jesús.

Sosa hizo referencia a la crisis alimentaria que afecta a toda la población, pero fundamentalmente a los niños, la crisis asistencial que viven cada día los ancianos que no disponen de medicinas, la gente que no tiene sus necesidades básicas satisfechas.

Expresó que los jesuitas en Venezuela no se han sentado a esperar y desde hace mucho vienen trabajando para contribuir a preservar los espacios de solidaridad para disminuir el sufrimiento de los venezolanos. “Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a ese alivio”, expresó Sosa.

En tal sentido hizo un llamado a todos para abrir canales y fuentes de solidaridad para que la gente tenga acceso a las medicinas y los alimentos.

Sin embargo, expresó que para alcanzar soluciones más permanentes es necesario transformar la economía y así no tener que estar todo el tiempo atendiendo emergencias; para ello es necesario “otro nivel de consenso, discusión y de colaboración”, en especial si se toma en cuenta la profunda vinculación de lo económico con la política.

“Aquí entramos en un terreno más complejo, pero estamos obligados a encontrar los caminos democráticos para resolver las diferencias. Nosotros los jesuitas creemos en la democracia, en que se pueden ampliar los espacios de democracia en Venezuela, sabemos que democracia significa separación y equilibrio de poderes, sabemos que no hay democracia si el sujeto no es el pueblo ciudadano, no como una masa, sino como la persona que se ha hecho pueblo porque se ha organizado y capaz de encontrar espacios para el bien común”, precisó Arturo Sosa.

Agregó que a ese ciudadano, a ese sujeto de la democracia deben corresponderle instituciones que lo respeten, que le hagan “caso al pueblo y le sirvan, pero no que se sirvan del pueblo. Instituciones que se mantengan en ese juego difícil de división y equilibro entre los poderes públicos, para que se respeten los poderes públicos. Históricamente hemos tenido un Ejecutivo restrictivo y hemos tenido un Estado muy ligado al Ejecutivo… El camino de la política es el camino de reconocernos como personas, con nuestras diferencias y concordar”.

Este proceso ha marcado el compromiso de Compañía de Jesús y muestra el camino a seguir en los próximos años. “Hemos dado un servicio al país y lo queremos seguir haciendo, es la posibilidad de contribuir a un país más justo, más humano, donde todos quepamos, donde la democracia no sea una palabra sino una práctica cotidiana. Esto no lo podemos ni lo queremos hacer solo. Las redes son una herramienta útil, sin la red de laicos y los diferentes movimientos religiosos no podemos hacer nada”.

Sosa Abascal fue elegido el 14 de octubre de este año como nuevo general de los jesuitas por la 36ª Congregación General de la Compañía de Jesús y se encuentra en Venezuela para asistir la tarde de este jueves 22 de diciembre a la misa donde se hará oficial la designación de Rafael Garrido SJ como nuevo provincial de los jesuitas en el país.