Vicepresidente Istúriz entregó en Araure la vivienda 1.300.000 de la GMVV

(ARAURE/Gobernación)

El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, hizo ayer la entrega de la vivienda 1 millón 300 mil desde el estado Portuguesa, con la inauguración del complejo habitacional Los Cedros, ubicado en el municipio Araure.

Este urbanismo fue desarrollado a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, por el plan 0800-MIHOGAR y beneficiará a 832 familias de clase media que no poseen casa propia.

“La Revolución no es para que uno empiece a subir y a subir, no es para crecer uno solo, sino para que uno se pare, piense y vea a los que están abajo y en vez de ir subiendo individualmente use el tiempo para dar el brazo y ayudar a subir a los que están abajo, para igualarnos. Esa es la Revolución”, manifestó Istúriz.

El vicepresidente explicó que hay que jerarquizar las prioridades y las necesidades para ir ayudando primero a quienes más lo necesitan. “hay que darle primero al que tenga mayor necesidad. Hay que tener conciencia del deber social, hay que darle al que necesita de verdad”, enfatizó.

Por su parte, el gobernador Reinaldo Castañeda, manifestó que los primeros 192 apartamentos del complejo, representan un logro de la Revolución Bolivariana, “este proyecto consta de 20 hectáreas y está dividido en cinco conjuntos residenciales, cada uno de ellos con 12 edificios, áreas recreativas y socioproductivas y un estacionamiento por inmueble”, detalló.

La urbanización tendrá 52 edificios, con 16 apartamentos cada uno y su culminación está prevista para el primer trimestre de 2018, “cada apartamento es de 72 metros cuadrados de construcción, dos habitaciones, dos baños, sala-comedor y área de servicios”, apuntó Castañeda.