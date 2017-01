2017: tumulto por el poder municipal (II)

POR: WILFREDO BOLÍVAR

El 10 de enero de 2017, la Plaza Bolívar de Araure amanece cercada de policías. Enfrentados por el poder municipal, concejales del gobierno socialista anuncian la instalación de la cámara. A las siete de la mañana en el salón de sesiones, a puertas cerradas, bajo la dirección del concejal Wilmer López se reúne el grupo de concejales que pretende erigirse por tercera vez como mayoría del partido rojo. Mientras tanto en la plaza, contraria a su reelección y en apoyo al presidente electo Janny Alexander Crespo, una numerosa concentración oficialista se agolpa en las afueras del concejo municipal para aupar a la nueva directiva.

A las ocho y media de la mañana, un piquete de policías y guardias nacionales militariza el edificio municipal. Se impide parcialmente el acceso al salón de sesiones, al tiempo que crece la multitud en apoyo a cada una de las facciones oficialistas. Ambos grupos en pugna visten las consabidas franelas rojas, símbolo de su cacareado socialismo. Los comentarios en la plaza pululan en torno a un supuesto ‘soborno’ ofrecido al concejal opositor Julio Castillo (MUD), a fin de conminarlo a sumar su voto a los concejales socialistas que pretenden reelegirse.

Al día siguiente, el mismo concejal Castillo confirma el presunto cohecho: “A mí me estaban ofreciendo una cantidad de dos millones de bolívares para que yo votara por Wilmer López. ¡No puede ser!. Ese monigote no merece ser presidente más nunca, más nunca. Por esa razón, toman represalias mandando ese adefesio jurídico: que me mandan a suspender, utilizando después al suplente. Yo supongo, si él [Robert Lucena] vino a presentarse aquí, a lo mejor también le dieron algo de eso […] juramentado por el ex-presidente monigote que teníamos en ese momento, cuando no había sesiones y estaba por instalarse la cámara”.

A las nueve de la mañana, los efectivos policiales permiten el acceso al salón del concejo. Entre vivas al presidente Alexander Crespo y consignas contrarias a su homólogo Wilmer López, la caldeada turba rechaza su ratificación. La sesión se inicia con un piquete de policías entremezclados en la sesión civil y hasta se ve a un oficial de rango exigir a la concejalía el cumplimiento de la ley. La molestia colectiva deviene de la írrita juramentación el día anterior del ciudadano Robert Lucena (COPEI), para justificar una forzosa ‘mayoría’ que permita la continuidad del mismo grupo con tres años en el poder. En el abarrotado salón, se encuentran los dos secretarios nombrados por las alas del mismo partido rojo, Ribert Stipson Dsantis Perozo (del grupo de Wilmer López) y Argenis Manuel Soto Peraza (del grupo de Alexander Crespo).

Entre insultos y descalificaciones mutuas, la mayoría opositora encaramada sobre los bancos del salón exige la presidencia de Alexander Crespo, mientras el saliente Wilmer López pretende iniciar la sesión imponiendo al ‘sustituto’ verde Robert Lucena. Frente a los recíprocos dicterios (como si no ocurriese nada), sentado al extremo izquierdo de la mesa de sesiones, el advenedizo concejal simula leer un periódico en medio del ensordecedor alboroto. Flanquean a los presidentes en pugna, la vicepresidente electa Nancy Vizcaya (PPT), principal vocera del grupo opositor a la reelección. De súbito, el concejal Omar Soto (PSUV), presa de su acostumbrada y colérica conducta propina un empujón al secretario Riber Dsantis de su propio partido, quien le responde con un puñetazo en el rostro. Pronta la turba a un encendido pugilato, en inusitada actitud el concejal Carlos Hernández (PCV) se monta sobre la histórica mesa del salón de sesiones, mientras el resto de los militantes rojos intenta calmar los ánimos descompuestos en la lucha por el poder municipal.

En medio de la algarabía, finalmente, el señor Crespo ordena leer el acta que corrobora su legítima elección, avivado por los vítores de sus militantes. Consumada la accidentada sesión, el presidente electo abandona el salón y sube con la masa al edificio adjunto, para tomar las oficinas administrativas cerradas con llave por orden de la directiva saliente (CONTINUARÁ) ¡Vivan como si fueran a morir mañana, pero estudien como si fuesen a vivir siempre!

