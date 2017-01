Alfonso Marquina: En Venezuela no hay estado de Derecho

CARACAS.-

“En Venezuela no hay estado de derecho, en caso de que lo hubiese, el mecanismo constitucional del abandono de poder ya se fuese aplicado. Nadie a hablado de engañar al pueblo, cuidado con los que en realidad quieren engañar, ya que no se puede estar en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y repetir un discurso Chavista”, así lo declaró el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Alfonso Marquina.

Marquina explicó que, el abandono no se aplica a un funcionario público por desaparecer físicamente de su cargo, sino por desatender las funciones que les corresponde. “Sin ninguna discusión, Nicolás Maduro, abandonó su cargo desde el mismo momento en que se separó del mandato constitucional, pretendiendo pisotear no sólo la Carta Magna, sino la voluntad de todo el pueblo”, agregó.

El Diputado concluyó afirmando que, el Gobierno Nacional no logrará amedrentar a los dirigentes opositores con las persecuciones políticas. “El pueblo apostó por nosotros en unas elecciones y nosotros seguiremos trabajando, sin miedo alguno”.