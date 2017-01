El abogado constitucional, Tulio Álvarez, sostuvo este domingo que el Presidente de la República no puede rendir su Memoria y Cuenta 2016 en la Asamblea Nacional (AN), debido a que ésta “declaró su abandono de cargo”.

“Al (AN) declarar el abandono no puede recibir al mandatario nacional, ni su directiva y resto de diputados pueden protestar porque Nicolás Maduro vaya a presentar su mensaje anual ante el Tribunal Supremo de Justicia porque para ellos no existe jurídicamente”, explicó.

En tanto, a juicio de Álvarez la decisión de la Sala Constitucional fue correcta. “Si otro poder no lo acepta, ellos lo harán y así permiten a Maduro que cubra el abandono”, detalló.