Américo De Grazia: “El gobierno y sus diputados se comportan como en dictadura”

El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Américo De Grazia, destacó que no sorprende que los parlamentarios del oficialismo acudieran ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para solicitar la nulidad de la nueva junta directiva del Parlamento.

“El gobierno y sus diputados se comportan como en dictadura, poniendo trabas a las proceso democrático, violando la Constitución; por eso no sorprende que hagan este tipo de acciones, porque su fin es acabar con el Parlamento y para ello se valen de los demás Poderes Públicos que controlan, para bloquear el trabajo que desde la AN vinimos haciendo”, dijo.

Expresó que ante la arremetida del gobierno, los diputados de mayoría opositora en el Parlamento, no se van a dejar amedrentar, ni permitirán que esos hechos los desvíen del camino que se han trazado para rescatar al país.

“Ni esta, ni ninguna otra acción de este narco gobierno, debe quitarnos el sueño, ni desviarnos de nuestros objetivo. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo nuestra agenda legislativa, creando leyes para el pueblo, ejerciendo acciones para reinstitucionalizar el país”, resaltó

Sobre el trabajo legislativo de este año, De Grazia fue enfático en afirmar que es esencial continuar con el cronograma establecido, designar los rectores del CNE y los magistrados del TSJ, pero sobre todo, insistir en la solicitud de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.

“La AN no tiene el poder para destituir al Presidente, eso quiero dejarlo claro, pero si puede insistir en la solicitud de un antejuicio de mérito y, además, presionar para que se realicen las elecciones regionales, como está establecido en la Constitución, porque no podemos dejar el destino del país en los sables de los militares”, expresó.

Urgente

Américo De Grazia, destacó la necesidad de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reglamente, en función de poder establecer un trabajo más preciso.

“Dentro de la MUD debe existir una forma de ponernos todos de acuerdo. La unidad la hay, lo que tenemos que lograr es establecer acuerdos, seguir una sola línea de acción que nos permita trabajar de forma homogénea, firme y unidos, por todos por los objetivos que nos trazamos, y eso tenemos que hacerlo urgente”, alertó el diputado y dirigente nacional de La Causa R.