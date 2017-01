Ameriz Rivas: “Obispos se aprovechan de la sotana para atacar al gobierno y al pueblo”

La legisladora y dirigente regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ameriz Rivas, criticó las declaración que hiciera monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), en las que afirmó que “nningún gobierno ha hecho sufrir al pueblo como el de Maduro”.

Para Rivas no es de extrañar “el ataque” de la CEV hacia el gobierno revolucionario ya que –asegura- siempre ha sido una institución que ha estado “al servicio de la derecha y de espaldas al pueblo”.

“La iglesia se aprovecha de la tribuna que le da la sotana para atacar al gobierno, porque a la final los obispos son unos activistas de la derecha, porque siempre fueron unos tarifados y mantenidos por los gobierno de la cuarta República. Atacan a la revolución porque les dimos un paro y lo que antes era destinado para ellos, ahora va en beneficio del pueblo”, dijo.

Indicó que contrario a lo que pueda decir la CEV, la revolución ha hecho grandes cosas por el pueblo durante más de 17 años, e indicó, que todo eso se ve reflejado en los logros que se han obtenido, como por ejemplo, el acceso a la educación, a la salud, entre muchos otros beneficios

“Estamos haciendo un trabajo inmensurable para luchar contra la guerra económica y el desabastecimiento inducido, pero eso jamás lo va a reconocer la Iglesia, porque solo está interesada en despotricar del gobierno, llamar a la desobediencia y aliarse al enemigo del pueblo, pero no va a lograr engañar a los venezolanos”, dijo.

Resaltó que a pesar de todos los ataques seguirán firmes, no darán su brazo a torcer y continuarán trabajando para seguir consolidando el proceso revolucionario, en función del desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos.

“Ahora con los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro, de luchar desde las catacumbas para dar respuestas al descontento que pueda existir en algunos sectores, seguiremos adelante, en la calle, atendiendo al pueblo y luchando para superar las dificultades”, expresó.

Sin chantaje

En cuanto a la posición asumida por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de retirarse de la mesa de diálogo con el Gobierno, Ameriz Rivas destacó que era algo que se esperaba.

“La oposición realmente no está interesada en el diálogo y lo demostró al no querer continuar con el mismo, alegando que no se cumplieron los compromisos establecidos, cuando lo cierto es que si se han venido consumando, pero bajo los parámetros constitucionales. Nosotros no vamos a aceptar chantajes, si no quieren dialogar, que no lo hagan; nosotros seguiremos con nuestra agenda trabajando, dando respuestas al pueblo y consolidando la revolución”, destacó la legisladora psuvista.