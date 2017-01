Anarquía total

POR: CARMEN PÉREZ MONTERO

Hoy me voy a referir al caso de la Quebrada de Araure, sector Paseo “Gonzalito”, adyacente a la Urbanización El Pilar, en Araure, donde esta Navidad, desde el 18 de diciembre/2016 hasta el 06 de enero/2017, los vecinos, supuestamente, del Barrio Campo Lindo, se dedicaron como lo hicieron en la Semana Santa del año pasado a represar la Quebrada de Araure para hacer un balneario improvisado a costa de la preocupación de los habitantes de la populosa Urbanización El Pilar.

En esa época este caso estuvo en Fiscalía, y la fiscal forestal Abogada Glaiza Reyes, gentilmente resolvió con justicia el problema, ordenó el retiro de los troncos de árboles y piedras que fueron colocados como obstáculos para formar el dique y poder represar la quebrada. Ahora, “vuelve el perro arrepentido; pero no con el rabo entre las piernas”, como dice el adagio popular…Esta vez vinieron más agresivos, cortaron árboles, realizaron fiestas, sancochos y hasta colocaron carros en las caminerías del Paseo “Gonzalito”, ícono muy apreciado por la ciudadana alcaldesa de Araure, Prof. Nubia Cupare.

Yo, personalmente, notifiqué a un miembro del Consejo Comunal de la urbanización, cuando comenzaban a construir la improvisada represa y me informó, con desgano, que las Oficinas del Ministerio del Ambiente ya estaban cerradas; pero la que funciona a media cuadra de la quebrada estuvo abierta por varios días; sin embargo, se aplicó la filosofía que ha llevado a este país a la desidia total y a una anarquía invivible: “Dejar hacer y dejar pasar”.

“Tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás”, frase que se ha popularizado a través del tiempo y que se le atribuye a Benito Juárez, a Jean Paúl Sartre o a Martín Luther King; sin embargo, en este momento no está en discusión de quién es la frase, sino lo aleccionante que para esa gente abusadora debe significar, porque no es posible que mientras un grupo de vecinos anárquicos y “viva la pepa” se divierten , otros vecinos también venezolanos y con derechos, tengan que pasar la Navidad orando y pidiéndole a San Isidro Labrador que no llueva, porque un aguacero fuerte, con la quebrada represada, puede inundar las casas de esta urbanización y causar una tragedia.

El Día de Reyes, previa solicitud de los vecinos de la Urb. El Pilar y después que les permitieron a los anárquicos tomar el Sol, bañarse, tomar licor y divertirse en ese lugar vinieron las autoridades a hacer un Acta para que fuese firmada por representantes de ambas comunidades, comprometiéndose a respetar el acuerdo de no volver a impedir el libre curso del agua por su cauce natural; sin embargo, según información fidedigna, algunos vecinos del Barrio Campo Lindo, muy disgustados, amenazaron: “ Si 100 veces la quitan 100 veces la volvemos a poner”… y como este es un país anárquico, sin gobierno, donde cada quién hace lo que le da la gana, no tendría nada de raro y sorprendente que más temprano que tarde aparezca en la Plaza Bolívar de Acarigua o Araure uno de estos anárquicos, violentos y mal educados, más papistas que el Papa y se coloque en traje de baño, al lado de la esfinge de El Libertador a tomar el sol con sus correspondientes lentes oscuros, una parrillera para degustar la carne de Mercal y la infaltable cava con las bebidas espirituosas de mala calidad que el bolsillo escuálido de hoy les permita adquirir … ¿ y los personeros del Régimen ? …Bien gracias… Observando los toros desde la talanquera, como pasó aquí en el caso citado, que los abusadores cortaron dos árboles del mismo Paseo Gonzalito y sin el debido permiso, cargaron piedras de un hueco profundo que está en la acera de la avenida, frente a la Oficina de Ambiente ubicada en el Paseo Gonzalito y los empleados de esa dependencia no vieron nada… no oyeron nada… parece que estaban comprando querosén, como dicen ahora los “Chamos”, ¡bien gracias! … ¿ y su familia?…bien gracias.

Mientras no haya Gobierno, en el país reinará la anarquía.

