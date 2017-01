Asamblea Nacional rendirá honores a Octavio Lepage este domingo

Este viernes el país conoció la lamentable noticia del fallecimiento del ex diputado y ex presidente de la Cámara de Diputados, Octavio Lepage, en consecuencia, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no solo emitió un comunicado sino que informó que este domingo, 08 de enero, los actos fúnebres comenzarán en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, lugar donde se velará en Capilla Ardiente.

El mencionado acto velatorio se realizará desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde y luego los restos de quien fuera un importante dirigente de AD serán trasladados al Cementerio La Guairita donde continuarán los actos fúnebres con la presencia de sus familiares, amigos y militancia del partido blanco.

La Santa Misa se efectuará el lunes 09-01-17 a las 10:00 am y la inhumación a las 11:00 am.

De inmediato el texto del comunicado emitido por la Junta Directiva del Poder Legislativo Nacional:

Comunicado

La Junta Directiva, los diputados y los trabajadores de la Asamblea Nacional lamentan el sensible fallecimiento del doctor Octavio Lepage, parlamentario de amplia trayectoria en Venezuela, diputado por el estado Anzoátegui a la primera legislatura del Congreso de la República electa por el voto popular en 1947 y primer secretario general de Acción Democrática en la clandestinidad durante la dictadura militar iniciada en 1948, cargo que también desempeñó en la década de los sesenta después de recuperada la democracia en Venezuela.

A partir de 1959 Octavio Lepage ocupó curules en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República en representación de los estados Anzoátegui y Miranda hasta 1994.

En los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) y Jaime Lusinchi (1984-1989) Octavio Lepage fue ministro del Interior, y tras la destitución del presidente Pérez en 1993, en su carácter de presidente del Congreso, se encargó provisionalmente de la Presidencia de la República hasta la toma de posesión del doctor Ramón J. Velásquez.

El servicio cívico del doctor Lepage y su denodada lucha contra toda forma de opresión política representan una muestra de su compromiso con el establecimiento de instituciones democráticas en Venezuela y con el cultivo del amor a la libertad por parte de sus ciudadanos.

Este Parlamento, institución que por varias décadas atesoró el trabajo del doctor Octavio Lepage se une al duelo que embarga a sus familiares, amigos y al partido Acción Democrática.

Paz a su alma

Palacio Federal Legislativo, 6 de enero de 2017.