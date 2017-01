Aura de Chávez: “Nos molestamos cuando hay aumento, porque lo que hace es empobrecernos más”

Mejorar la economía y reducir la inflación fueron las peticiones de los docentes de los municipio Páez y Araure, que salieron este jueves a marchar por las calles de Acarigua, expresando su descontento por el reciente anuncio de aumento salarial, contando con el apoyo de representantes de los gremios de enfermería, ingenieros y farmaceutas.

“Solamente en Venezuela los ciudadanos se molestan cuando hacen un anuncio de aumento salarial, porque eso lo que hace es empobrecernos más, ya que con la inflación que tenemos así den 500 aumentos en el año no podemos vivir bien”, expresó Aura de Chávez, vocera de la Coalición Sindical del Magisterio en Portuguesa.

-Lo que pedimos es que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros se sienten a trabajar por mejorar la economía, por bajar la inflación, para entonces podernos alegrar cuando den un aumento. No podemos estar contentos cuando en la calle nos encontramos con un kilo de azúcar a 6 mil, un kilo de espagueti a 7 mil, un kilo de caraota en 8 mil, insistió.

Asimismo, reiteró que la actual contratación colectiva quedó desfasada ante la realidad económica del país. “Hoy en día un docente no puede decir que se va a comprar un carro o una casa, porque no le alcanza lo que gana ni siquiera para llenar la nevera; sin contar con que beneficios como el HCM y el seguro funerario, no sirven, no los están recibiendo en ningún lado”, afirmó Chávez.

Durante la marcha, que partió del sector El Palito y culminó en la Inspectoría del Trabajo, los representantes de la Coalición Sindical también exigieron al Gobierno que haga efectivo el bono de salud y alimentación a los jubilados, aprobado en una ley por la Asamblea Nacional.

Los representantes sindicales aseguraron que se mantendrán en la calle exigiendo los derechos de los docentes, al tiempo que informaron que la próxima semana estarán participando en unos zonales en varios estados para organizarse, “pues la idea es mantenernos activos en la calle junto a los ciudadanos y otros gremios”.