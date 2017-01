Baltazar Porras llama a venezolanos a ser protagonistas del cambio

CARACAS.-

El arzobispo de Mérida, cardenal Porras, precisó que el documento emanado de la CVII Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana –CEV- retrata la cruda realidad del país. “Es lo que recogemos, el sufrimiento de tanta gente”.

“No estamos haciendo un análisis científico, ni una postura partidista, sino recoger el clamor y el llanto de la gente que quiere paz, tranquilidad, serenidad, tener oportunidad de trabajo para que sus potencialidades se pongan al servicio propio, de su familia y al final de toda la sociedad y no se ven medidas en esa línea”, destacó en entrevista con Anna Vacarella en el espacio En Sintonía de Unión Radio.

Monseñor considera que el aumento del salario mínimo solo ocasionará más despidos y más incrementos en los precios de los productos e insumos. ¿Todo esto adónde nos lleva? Por esto pedimos que se den de verdad pasos, ya no solo a nivel del gobierno y de la dirigencia política que conversen para encontrar soluciones, sino desde lo específico nuestro”.

Baltazar Porras considera que los ciudadanos tenemos la obligación de luchar para salir de este gobierno. “El papa Francisco nos insiste en que las dificultades están para vencerlas y no poner cara de cementerio que nos pone como derrotados, sino que con constancia y coraje y en la búsqueda de caminos pacíficos y dentro de la constitución, hay que buscar y forzar la solución para que todos los venezolanos podamos vivir mejor”.

“En la medida en que se corre la arruga tenemos más muertes porque hay más niños con desnutrición, porque hay más gente que no consigue medicinas (…) Tanta violencia que hay y no hay a quién recurrir, todo esto debe ser lo que nos llame a trabajar por la dignidad de la persona humana, por tener salud y una vida que nos permita desarrollar nuestras capacidades y en un ámbito que se respete un mínimo de de libertad”, sentenció.

Al referirse al diálogo y su fracaso, el religioso insistió en que siempre debe explorarse el camino del diálogo que siempre significa negociar por el bien común de todos los venezolanos. “Las condiciones en las que se ha desarrollado la mesa de diálogo indican que no se ha llegado a ninguna parte”.

Consideró que el gobierno tiene la responsabilidad de cumplir con los acuerdos y no excusarse en supuestas guerras y conspiraciones. “Aquí lo que hay es una conspiración contra el bien de todos los venezolanos a quienes les están siendo vedados todos los mecanismos pacíficos y legales que existen, es como querer llevarnos a un abismo para que sea la irracionalidad y la violencia las que solucionen las cosas”.

Precisó que el papel de la iglesia, del papa Francisco y su enviado y de la CEV, es el de facilitadores y deben actuar como árbitros lo que no significa ser neutrales. “Querer atribuir al papa, a la Santa Sede o a la CEV que dialogar es casi un insulto en el país porque se ha desvirtuado su valor, el valor de la palabra y de los compromisos que ciertamente no se han cumplido”.

Para finalizar, cardenal Baltazar Porras no pudo precisar si el Vaticano permanecerá o abandonará la mesa de diálogo. “Lo que sí sabemos es que en la carta de monseñor Pietro Parolin se pide que si las condiciones y compromisos no se dan se dificulta y no tiene sentido venir al país a dialogar”.