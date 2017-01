Calzadilla: Ya la AN no está en desacato con caso de diputados de Amazonas

CARACAS.-

El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Simón Calzadilla, aseveró que ya el Parlamento no se encuentra en desacato con el caso de los diputados del estado Amazonas, pues este lunes se votó para desincorporarlos y dar cumplimiento con lo exigido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Ahora vamos a esperar que el TSJ cumpla con sentenciar porque ya vamos por 13 meses de ese caso y no ha habido respuesta clara (…) para este momento no hay desacato con el caso de los diputados de Amazonas, vamos a ver una vez que le llegue mañana al TSJ esta notificación qué dice, porque con este TSJ no se sabe”, comentó el diputado.

La información fue dada a conocer por el parlamentario durante el programa con Todo y Penzini, donde aseguró que el Gobierno nacional usurpó la soberanía del pueblo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y que ahora la soberanía es del TSJ que es el órgano que decide. “Estamos frente a un régimen tiránico”.

“Están los diputados impugnados todavía, y están amenazando con destituirlos y hacer nuevas elecciones; entonces tendría que destituir a los más de cien diputados. Aquí lo que hay es una aberración”, resaltó.

Sobre abandono de cargo de Maduro

El diputado se refirió a la declaración por parte de la Asamblea Nacional del abandono del cargo del presidente, Nicolás Maduro, basados en el artículo 233 de la Constitución.

“El artículo 233 nos da la potestad de declarar el abandono del cargo (…) Si un padre no cumple los deberes con su esposa y sus hijos, lo que hace es derrochar; entonces un juez le declara abandono del hogar, asímismo pasa con el Gobierno (…) el 233 es muy claro, el abandono del cargo lo debe declarar la Asamblea Nacional”, explicó.

Mencionó que el problema en Venezuela, es que el TSJ y el Ejecutivo están al margen de la Constitución.

“El TSJ no está interpretando la Constitución está cambiado el texto constitucional y nada más hay que ver el artículo 318 que dice que el estado de extensión debe ser declarado una sola vez y eso actualmente no es así”, aseveró.

Con respecto al Comando Nacional Antigolpe, aseveró que eso no está muy ligado con la declaración del abandono del cargo, sino dentro del seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) donde a su juicio, “hay un profundo descontento”

Por otra parte, indicó que desde la Asamblea Nacional van a seguir impulsando el cambio de las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE).