Capriles: Cada venezolano debe defender su derecho al voto

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, insistió en que el gobierno se separó de la Constitución al impedir comicios en el país. “Cada venezolano debe defender su derecho al voto, porque para cambiar en democracia es necesario un proceso electoral”.

Reiteró que hasta la fecha no hay comicios en calendario para este año en el país. “Todos los venezolanos tenemos que luchar para que haya elecciones, para que liberen a nuestros presos políticos, para que funcionen las instituciones, para que se acabe el desabastecimiento de alimentos, la escasez, la inflación y la inseguridad. Todos tenemos los mismos derechos y deberes. Sólo cambiando al gobierno podremos salir de esta crisis en la que nos ha sumergido esta cúpula corrupta e incapaz. Estamos pidiendo elecciones y ese derecho está contenido en nuestra Constitución”.

Sostuvo que la protesta también debe darse por el derecho a la vida, garantía que a su juicio está cada vez más pisoteada puesto que en 2016, 29 mil venezolanos fueron asesinados por el hampa. “Debemos protestar para que se respete el derecho a la vida. El gobierno sigue sin tener ninguna política de seguridad que brinde resultados. Todos los días 60 venezolanos mueren en nuestro país a manos del hampa. Esa realidad tenemos que cambiarla. No queremos más venezolanos caídos en manos de la delincuencia desatada”.

Con respeto a lo definió como una nueva etapa en la protesta pacífica que dio inicio este martes con una manifestación en la autopista Francisco Fajardo, aseveró que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de recibir a los venezolanos.

“Los documentos los iremos a entregar en la sede del Consejo Nacional Electoral. Resulta que el rector Rondón no es el que toma las decisiones en el CNE. Las 4 señoras de este organismo tienen que habilitar la oficina de recepción para que cualquier venezolano pueda hacer una petición. Cada acción del gobierno como la de ayer (lunes), tendrá una reacción sorpresa hasta que entren en el hilo constitucional y respeten los derechos de los venezolanos”.

Asimismo, argumentó ante los anuncios del gobierno sobre una posible continuación del proceso de negaciones entre oficialismo y oposición, que un diálogo sin resultado es completamente inútil.

“Ernesto Samper, quien es uno de los mediadores del diálogo, es un defensor de los intereses de quien le moja la mano y por ende del gobierno. Los venezolanos quisieran saber, cuánto le cuesta al país esta mediación que al final no ha dado ningún resultado. No ha habido una exigencia de los mediadores al gobierno para que cumpla. ¿Si el gobierno no cumplió en la primera etapa, porque ahora esperar que cumpla? El tema del diálogo es más de lo mismo y hasta que no veamos señales claras, ese proceso estará congelado”.