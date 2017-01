Capriles: Esta será la última movilización convencional

“Esta será la última movilización convencional, la próxima será sorpresa. Cierran estaciones del Metro, bloquean accesos a nuestra capital. Los funcionarios de seguridad solo se ven cuando se convoca a una movilización, pero cuando matan y roban a un venezolano no hay ni uno. Más de 2 mil funcionarios se encuentran desplegados impidiendo que caminemos libremente por las calles para exigir nuestro derecho de solicitar elecciones”, aseguró este lunes el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, durante la movilización convocada por la Unidad para este 23 de enero.

En tal sentido, rechazó el despliegue de funcionarios de seguridad del Estado para evitar la protesta pacífica que fue promovida para exigir el derecho al voto. “¿Por qué estos funcionarios no resguardan a los venezolanos ante la inseguridad? Esto solo demuestra el terror que tienen los señores del gobierno a que nos contemos en un proceso electoral”.

Capriles aseveró que 59 años después del 23 de enero de 1958, Venezuela vive una de sus momentos más oscuros en cuanto a libertades constitucionales se refiere. “59 años después, una cúpula nos ha secuestrado la democracia; hemos entrado en una dictadura del siglo XXI. Lo que tenemos es un régimen que cada día viola más los derechos de los venezolanos. Ningún derecho de los venezolanos hoy está garantizado, ni siquiera el derecho a la vida. El año pasado asesinaron a 29 mil venezolanos, y ellos hablan de una guerra contra el imperio. La verdadera guerra está en las calles del país y el gobierno nacional no hace nada.”, expresó.

Invitó al pueblo a rescatar el camino de la democracia. “Revivamos ese espíritu de lucha de aquel 23 de enero y hagamos que hoy sea el punto de partida para que los 30 millones de venezolanos rescatemos nuestra democracia. Estamos pidiendo lo que por derecho nos corresponde, porque así lo establece la Constitución, que se respete el derecho a votar

El líder de la Unidad Nacional reiteró que los llamados a diálogo del gobierno son otra gran estafa. “Tuvimos un diálogo inútil y yo no tengo ninguna expectativa al respecto. El diálogo es lo normal en una democracia, pero si no hay democracia no hay diálogo. Los mediadores tienen que responder ante esto, porque si el gobierno no cumplió anteriormente, ¿cómo va a cumplir ahora? El gobierno se robó nuestro derecho al Revocatorio. Lo que ellos (gobierno) quieren es negociar para mantenerse en el poder. Aquí la negociación tiene que ser el respeto a la Constitución, no puede haber otra condición”.

Asimismo, pidió a los venezolanos organizarse y no perder la esperanza. “Lo que vemos es un gobierno débil, que lo único que tiene es el control de las instituciones. Recordemos lo que pasó con Pérez Jiménez cuando suspendió las elecciones y convocó el plebiscito. Luego se robó el plebiscito y el Consejo Supremo Electoral anunció su victoria, pero a los pocos días cayó. Por eso tenemos que organizarnos, porque en estas condiciones el Gobierno puede perder. Confío en mi país y estoy seguro que si hacemos las cosas bien pasaran cosas buenas. El arma que yo tengo es la Constitución”.