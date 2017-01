Carta a dios

POR: YORMAN TOVAR

Veneradísimo Jehová, Yahwe, El Roi, Elohim, El Shaddai, El Olam, Adonai… o como te llames: Señor Todopoderoso. Perdona la molestia de este poeta pecador, como cualquier cristiano (seglar o religioso). Como desde niño aprendí que “Dios está en todas partes” y que de su ojo avizor nadie escapa, pues sólo él, todo lo puede, acudo a ti en busca de una solución. Te confieso, Señor, tengo mis dudas, pues parece que tú, para el país donde vivo, no quieres mirar. Sólo te hago una plegaria, Yahwe, en nombre de un pueblo al que, cínicamente, llaman “SOBERANO”, pero su poderío, nada más es lícito para votar y convalidar distintos fraudes electorales ocurridos en 18 años, fraguados por un CNE corrupto. Por lo demás, es un paupérrimo “SOBERANO” muriendo de hambre e insalubridad, o asesinado por la delincuencia común o por la que se oculta en la “O.L.P.”, con licencia para matar, como lo hicieron con jóvenes inocentes en Cariaco y Barlovento.

Jehová de los ejércitos, pide a San Pedro que te abra una ventana, asómate. Fija tu vista en el septentrión de América del sur. Aquí un régimen tirano lacera como látigo las espaldas de un país llamado VENEZUELA. Mira las ergástulas de “Ramo Verde”, donde torturan, psicológicamente a Leopoldo López, le arrojan a la celda excrementos y orina mientras mal duerme. Lo encerraron, sin debido proceso, dizque por incitar a la violencia el 12 de febrero de 2014, culpándolo de la muerte de varios venezolanos que también reclamaban justicia. Peor lo hizo el presidente Maduro en cadena nacional. Nos amargó las navidades, mandando a recoger los billetes de 100 Bs. Esto generó rebeliones donde murió más de un ciento de compatriotas, cuyos nombres ocultaron, pero a él nadie le cobra esos muertos. Mira el frigorífico-celda llamado “La Tumba”. Allí se malogra la salud de inocentes estudiantes, acusados de terroristas, igual que Leopoldo. Fija tus milenarias pupilas en nuestras cárceles. Allí nadie se corrige sino que se corrompe más. Quien entra por hurto se vuelve criminal para sobrevivir y el que llevan por alguna menudencia, corre el peligro de que le ultrajen la virilidad. ¡Señor! Son depósitos de hombres, oprimidos por un poderoso PRAN en quien una ministra -en oscuras negociaciones- delegó funciones de control absoluto. Allí los custodios militares sólo son mirones, y como en el juego de dominó “los mirones son de palo”.

Asómate, para que veas morir a menguas el futuro de la “Patria Bonita”: niños cancerosos sin tratamientos de quimioterapia. Este Herodes de Antipas, discípulo del recién muerto Herodes cubano, deja morir los neonatos por su indiferencia con la salud. Otros niños sobreviven desnutridos en hogares miserables o en las escuelas, también asediadas por la hambruna socialista.

Asómate, Adonai, para que veas interminables colas de venezolanos llenos de incertidumbre. Unos buscan dinero en los bancos, con temor de que mañana a Maduro se le antoje que tales billetes quedan invalidados. Otros buscan comida en abastos, con tarjetas de débito, rogándote, señor, con tal de que el punto de venta funcione y no perder el día y el esfuerzo. Otros te ruegan para que les acepten el “Todoticket-Visa”, pues el gobierno no paga este servicio a los comerciantes. Otros rezan para que no les hagan recargas usureras a las tarjetas de crédito. Asómate para que veas a dos amas de casa cayéndose a carajazos por un litro de aceite o un kilo de azúcar. No soslayes, Señor, a los usureros “uniformados con soles” sobre los hombros. Ellos acaparan la comida del “SOBERANO” en los cuarteles para luego bachaquearla hacia Colombia. Mira hacia la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Por allí, presuntamente, sale cocaína de las FARC al exterior. Mira un momento hacia el prostituido palacio del TSJ, donde un conciliábulo de sayones y sayonas, violando la Constitución y el juramento ante tu nombre, juzgan al antojo de los corruptos superiores y usurpan la legislación dela A. N., saboteándole sus funciones. Ya le declararon de nuevo “EN DESACATO”. Créeme, Señor, Jamás la toga y el birrete sufrieron tanta deshonra.

Padre Celestial, perdóname si incurro en vilipendio. Nosotros desconfiamos de tu máximo plenipotenciario en la tierra. Nos da la impresión –a pesar de la firme y gallarda posición de los Cardenales venezolanos- de que ese “Pibe argentino” se lava las manos como Pilatos lavó las de él, y favorece con carantoñas la monstruosa ALA IZQUIERDA del pajarraco de rapiña llamado “Revolución”, coadyuvando que estas hienas aborten toda salida electoral. Sé que no es sano, Jehová, desconfiar de tus ministros, pero en esta hecatombe humana, dudamos hasta de nuestras propias sombras. Además, hay muchos mercaderes usurpando templos en tu nombre: clérigos que ofician homilías adulando a corruptos y criminales; y capellanes protestantes que, además de arrancarles la lana a sus ovejas, adulan Herodes y sus Caifases a cambio de prebendas, diciendo que “el evangelio cambia”. Tu evangelio es el mismo, lo que cambia son las pútridas conciencias de “Los Mercaderes del Templo”. Mira hacia Venezuela, Señor, danos una palomita ¡AMÉN!

elmayortrovon@hotmail.com