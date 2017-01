Celso Fantinel (Fedeagro): “Si no se inicia la entrega de agroquímicos, quizá no lleguemos ni al 50% de la siembra”

El retraso en los despachos de agroquímicos y fertilizantes por parte de la empresa estatal Agropatria, pone en riesgo la siembra del ciclo invierno, el más importante del país, según afirmó Celso Fantinel, segundo vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

Señaló que en años anteriores la distribución de agroquímicos iniciaba desde el 10 de enero, fecha en la que tenían asignaciones. El año pasado arrancamos un día como hoy, en el cual ya nos habían entregado alrededor de 400 mil litros de agroquímicos.

“Para la siembra más importante del país que es la de cereales en el ciclo invierno, sobre todo en maíz blanco, amarillo, sorgo y hortalizas, estoy seguro que no vamos a lograr la meta que teníamos trazada”, alertó.

El directivo de Fedeagro destacó, que la confederación tiene una intención de siembra en el caso de maíz de 529 mil hectáreas, 77 mil de sorgo, 15 mil de soya, además de 60 mil has. de hortalizas para este ciclo.

“Por experiencia, si no arrancan con la asignación de agroquímicos a más tardar para la primera semana de febrero, dudo que se logre alcanzar siquiera el 50 % de la siembra”, insistió Fantinel, quien advierte que Agropatria no cuenta con sistema para ejecutar los despachos, al tiempo que indicó que en dos semanas consecutivas que ha acudido a la sede de la empresa en Cagua, estado Aragua, no ha podido reunirse con el presidente o el gerente de la estatal. “Al parecer están un poco acéfalos de directivos”, dijo.

Indicó que hasta ahora se desconoce el inventario de productos terminados y de materia prima con el que cuenta la empresa para la elaboración de agroquímicos. “En los años anteriores para esta fecha ya teníamos asignados los insumos, Pequiven a estas alturas nos había asignado los fertilizantes y ahora vemos que todo está paralizado”, lamentó.

Sin atención

Celso Fantinel, segundo vicepresidente de Fedeagro, sostuvo que en lo que va de 2017, no se han realizado reuniones del Consejo de Economía Productiva, única ventana de los productores para hacer llegar sus planteamientos al Ejecutivo nacional. “Desde que Tareck El Aissami asumió la Vicepresidencia de la República, no se han realizado más”, sentenció.