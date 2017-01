Con buena intención

JOSÉ FRANCISCO MOSQUERA.-

¡¡HURRA, matriculamos!!

AQUÍ ESTAMOS, 2017, listos para darte la pelea en todos los terrenos. Si lo hicimos con tu predecesor y sobrevivimos, aunque muy estropeados, pues contigo nos fajaremos igual. Además, sabemos o intuimos lo que nos espera contigo.

YO NO OLVIDO al año viejo porque me ha dejado cosas “muy buenas”…me dejó la inflación más alta del mundo, carestía, nuevo cono monetario (cogno), una MUD cognaceada, con tres diputados guabinosos, el Vaticano coscorroneado, etc. Inolvidable el 2016, ¡cómo olvidarlo!

OTRO AUMENTO SALARIAL, ¿Pa´qué? ¡Uf!

JUGADA FUERTE LA declaratoria de “abandono de cargo”, a la cual el régimen se opone totalmente.

LAMENTABLEMENTE, NO MATRICULÓ mi hermano del alma Miguel Machín Frontado, compañero de estudios y de Promoción en la UCV, radicado hace varios años en Valencia. Fuimos parte de un entorno muy unido y solidario, con cierto prestigio en la Escuela de Comunicación Social, de cuya primera promoción formamos parte. Ejerció el reporterismo en importantes diarios capitalinos y fue factor de peso en las RRPP de la empresa Polar. Ya retirado de las lides profesionales se trasladó hasta la capital carabobeña, donde se desempeñaba “free lance” en empresas de publicidad y escribía artículos de opinión sobre la realidad socio política nacional, muchos de los cuales encontraron eco en esta columna. Miguel fue el chamo de la partida, el más joven del grupo, siempre atento a todas nuestras inquietudes y desempeños. Igualmente, fue factor de enlace con otros equipos y hasta con el curso matutino de la Escuela. Hasta luego, Miguel, QEPD.

UN ABRAZO SOLIDARIO para Gladys, hermana de Miguel, que convivía con él en Valencia.

EL PENACHO DE humo de la chimenea del Central Azucarero Portuguesa, en el cielo acarigüeño desde mediados de diciembre, simboliza el afán de progreso de esta tierra llanera, su fe en el esfuerzo por encima de todas las dificultades. Más que un penacho de humo es un monumento. A pesar del retraso causado por las lluvias la molienda ya superó las 200 mil toneladas y hay la esperanza de recuperar en mayo el tiempo perdido.

YA SE SABE que la MUD no acudirá al diálogo que había sido fijado para hoy, lo que significa que las hostilidades se mantienen y profundizan. A menos que haya un acuerdo de último momento, lo cual es muy improbable.

EVOCACIÓN. RECUERDO DE mi niñez el grito mañanero de los pregoneros anunciando El Impulso: “…Pulso…Pulso…” Recuerdo también el suplemento dominical a colores, con Red Rider, Benitín y Eneas, Buck Rogers, Daniel el travieso y otras historietas. ¡Ah, mundo!

EL BILLETE DE 100 tiene más vidas que un gato. Mientras tanto el de 500 y los demás del combo brillan por su ausencia.

A PROPÓSITO, NO se volvió a hablar de sabotaje, ni se supo en qué consistía ni quiénes lo practicaban. Como diría el Monje Loco: “Nadie supo, nadie sabrá jamás.”

LA MUD PORTUGUESA no difiere mucho de la nacional, ni escapa a su problemática. Las peleas soterradas y a cuchillo están a la orden del día y afloran cuando menos se espera. En este escenario es poco lo que la “dirigencia” puede hacer para aprovechar la difícil situación política y las metidas de pata del régimen y su base partidista. Si no hay una rectificación, Portuguesa seguirá siendo territorio rojo rojito.

LOS CAMBIOS MINISTERIALES son de lo más común en cualquier gobierno, sea democrático o autoritario, así que no deben sorprender. Lógico, los favorecidos con un cambur están la mar de contentos, pero deben saber que así como entraron, igual pueden salir.

ESTE DOMINGO, DÍA del Maestro, marca el fin de las festividades pascuales y de año nuevo y la vuelta a la diaria rutina, aunque los educadores tradicionalmente alargan una fecha más el asueto. ¿Quién no recuerda a su maestro a maestra de kínder o primer grado, a pesar de haber sido un chipilincito en ese entonces? Yo al menos recuerdo a Encarnación Brito, por allá lejos en el tiempo, en Barquisimeto. Creo que ese recuerdo es el mejor homenaje que se puede dar a alguien que realiza una labor digna del mayor elogio. Aunque en verdad no se reconoce del todo el rol del educador, la oportunidad siempre es propicia para enaltecer su papel dentro de la sociedad y su permanente lucha por reivindicaciones acordes con este desempeño. Un fraternal saludo, maestros y maestras.

¡SALVE, DIVINA PASTORA, en tu visita 161 a Barquisimeto! chismenetoriginal@hotmail.com