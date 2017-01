Con buena intención

POR: JOSÉ FRANCISCO MOSQUERA

ARRANCA LA ERA Trump a trompada limpia.

SI USA SE entromete en todas las elecciones del mundo, no tiene nada de particular que alguien se meta en la de ellos. Lo que es igual no es trampa.

ESTE AÑO LA atención a la Memoria y Cuenta presidencial está centrada en el hecho de que fue presentada ante el TSJ y no ante la Asamblea Nacional, dejando claro que la guerra de poderes está en su clímax. Esto indica claramente que no hay la más mínima posibilidad de acuerdo alguno en cualquier terreno. El gobierno insiste en sus objetivos económicos y políticos, a pesar de que la crisis no muestra signos de ser superada. Y la oposición continúa sin hacer que el régimen rectifique en lo más mínimo. Total, juego trancado, sin posibilidades de mejora en ningún aspecto.

LA DETENCIÓN DE un diputado de la MUD indica la profundización de las hostilidades entre gobierno y oposición, tal como lo señaló esta columna la semana pasada, hecho ante el cual ésta no tiene cómo defenderse adecuadamente. Sería aventurado decir que se trata de una escalada, pero tampoco sería extraño. También puede tratarse de un “experimento” oficial para tantear el terreno y proceder en consecuencia.

¿ELECCIONES REGIONALES ESTE año? Hasta ahora no se oye nada, ni de los aspirantes –nuevos y viejos- ni muchos menos del CNE, mudo en esta materia. Aunque los aspirantes no hablan abiertamente del asunto, se mantienen en la palestra para que los electores no los vayan a echar al olvido, especialmente los de oposición que dependen de elecciones primarias u otro mecanismo de medición pública. Los oficialistas, por su parte, saben que dependen de una decisión cogollérica. ¡Ah! La declaración de Diosdado sobre la no realización de elecciones este año es muy reveladora.

A PESAR DE que la emergencia del hospital Casal Ramos fue remodelada y al parecer funciona bien, la UCI no corrió la misma suerte y aún tiene muchas carencias, según quejas gremiales de las enfermeras. Vamos, gobernador Castañeda, termine la faena y lúzcase.

CIFRAS MUY OPTIMISTAS ofrece el Ministro WCS con relación a la industria azucarera regional. No es la primera vez que lo hace y la realidad no se ha correspondido con el pronóstico. Pero démosle el beneficio de la duda y acompañémosle en su optimismo. Al fin y al cabo la que se beneficiará será Portuguesa.

PORTUGUESA SEGUIRÁ SIENDO el estado azucarero nacional y si las cosas se dan como dice WCS se aumentará la ventaja sobre otras regiones. Si no, continuaremos en la punta.

LA EXPECTATIVA POR la presidencia de Trump no tiene en Venezuela la misma dimensión que en otras regiones del mundo. Y no es que no nos interese, pero como él mismo tiene otras prioridades, poco le ha dedicado –poquísimo- a nuestro país. La verdad es que el gobierno gringo no parece un lecho de rosas ya que Trump tiene varios frentes de guerra, internos y externos, a cual más fuerte y complicado.

NUMEROSAS PREGUNTAS A raíz de la instalación de las brigadas femeninas laborales: ¿Están capacitadas técnicamente para ejercer el control de la producción y manejo de las empresas? ¿Suplantarán a las direcciones de las empresas? ¿A quién le rendirán cuentas de sus actuaciones? Mi opinión es que estas brigadas cumplirán tareas políticas y no de otra índole, con lo cual se aumenta el control sobre las empresas.

LOS HECHOS DE violencia se siguen sucediendo con una regularidad pasmosa a pesar de los esfuerzos de las autoridades y de los recurrentes anuncios de que “la criminalidad ha bajado.” Pero por mucho esfuerzo que se haga los índices rojos no disminuirán significativamente mientras subsistan las causas que los originan. La lucha contra el delito es encomiables y no debe desmayar, pero en tanto existan la marginalidad y la miseria tendrán un espacio significativo en nuestro tejido social. Es triste decirlo, pero es así.

LARA VS ZULIA, por segunda vez en una final del beisbol profesional. Gaita contra Tamunangue. Los Cardenales le rezarán a la Divina Pastora; las Águilas, a la Chinita. ¡Una guará, qué molleja!

LLEGARON LOS BILLETES nuevos. ¡Se salvó la Patria!

