Concejal Ali Guevara: No hubo irregularidad alguna en la venta de ejidos rurales

El concejal de Guanarito, Ali Guevara, desmintió las recientes declaraciones del alcalde de ese municipio Leonel Pérez, quien denunció supuestos “vicios” en la venta de ejidos rurales, en los que estarían involucrados el Concejo y la Sindicatura.

Explicó que fueron vendidas 342 hectáreas al ciudadano Carlos Viña, “quien tiene más de 20 años siendo pisatario y se le legalizó la tierra porque está solicitando un crédito al Estado y el primer requisito que piden es el título de propiedad, para que así pueda ejecutar un proyecto de producción agrícola”.

El edil aclaró, que tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, facultan a los concejales a llevar a cabo ese procedimiento.

“El Alcalde dice que no le notificamos, pero en ninguna parte de la ley dice que hay que pedirle permiso. Él (mandatario local) lo que quiere es que seamos sus lacayos, pero no se lo permitiré como tampoco le permitiré que me extorsione, me manipule o me dé una prebenda para satisfacerlo en sus caprichos”.

Asimismo, Guevara manifestó que “si el Alcalde presume que recibimos dinero, pues lo que se dice se practica, a lo mejor él ha recibido dinero ilícito en su gestión”, al tiempo que indicó que lo recaudado en la venta de estos ejidos fue a las arcas del municipio, específicamente a Hacienda, “que por cierto a partir de ahora como vicepresidente del Concejo haré que sea revisada esa dirección”.

También el concejal aseveró que el mandatario municipal le tiene miedo, por la aceptación del pueblo de Guanarito, “mientras él ha sido un prepotente con el pueblo, lo ha humillado y no goza de popularidad. Por eso lo reto a que nos vayamos a unas elecciones para ver cuántos votos tiene cada uno, no le tengo miedo”.