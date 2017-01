Consecomercio: En una década se han perdido 500 mil empresas

CARACAS.-

El primer vicepresidente de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio-, Alfonso Riera, explicó que los ajustes de sueldos denotan el mal funcionamiento de la economía. “En una economía hiperinflacionaria, cuya inflación se estima supera el 700%, hay que hacer ajustes porque sino los trabajadores quedan absolutamente rezagados”.

Para Riera, lo grave es que las causas de la hiperinflación no se están atacando. “La economía venezolana está enferma y para salir de una crisis es menester que conozcamos profundamente de ella”.

En el espacio A Tiempo en Unión Radio, recordó que se han perdido 500 mil empresas en 10 años. “Teníamos 800 mil empresas en el año ‘98 y se estima que hoy día no llegan a 230 mil. Dos millones de venezolanos emigrados y un millón de empleos perdidos en los últimos años, eso quiere decir que esto no está bien, si tu no atacas los elementos de fondo podrás ajustar mil veces el salario y no llegaras a la solución”.

Explicó que el tejido empresarial ha sido gravemente dañado. “Si aumentas gastos, pero no permites las condiciones para que se generen ingresos, las cuentas no dan y ese es el riego que se corre con aumentar salarios”.

Considera que es paradójico que el proyecto económico gubernamental, enmarcado dentro del Plan de la Patria, que supuestamente busca beneficiar a los más pobres, “pero al salir de la pobreza te conviertes en el enemigo”.

Riera asegura que sin el sector privado las economías no avanzan. “No tiene sentido que un Estado lo haga todo (…) Un Estado que lo intente hacer todo, producir, alimentar, bienes y servicios está condenado al fracaso porque no hay concurso de todos los ciudadanos, todos los países que han logrado niveles importantes de bienestar y desarrollo económico lo han hecho con el concurso del sector privado, inclusive la izquierda lo pide a gritos, la izquierda racional y moderada del mundo le piden a Venezuela que dé un viraje”.