Diosdado Cabello: El presidente no ha abandonado el cargo, ni lo hará

CARACAS.-

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, resaltó que el presidente Nicolás Maduro no ha renunciado, ni renunciará, refiriéndose a una parte de la oposición que pretende declarar su abandono del cargo desde la Asamblea Nacional.

“Eso no es posible hacerlo ya que en la Constitución no aparece esa figura, es absurdo, fuera de toda lógica, rechazamos esa situación, el presidente Maduro no va a abandonar el cargo”, señaló Cabello.

En este sentido aseguró que la tolda ejercerá acciones penales, contra los diputados que hayan votado a favor de declarar el abandono del Ejecutivo Nacional. “Ahora les dio por decir que en los primeros 6 meses llevarán a un juicio político al presidente de la República, Nicolás Maduro, por Dios, eso genera expectativa, y juicio si va a haber, pero contra los diputados que se atrevan a hacer eso, juicio penal, violación a la Constitución y a las leyes, y que tarde lo que tengan que tardarse”, refirió.

En rueda de prensa de la dirección nacional de la tolda política desde La Rinconada, el diputado oficialista señaló que el sector opositor insiste en “engañar a sus seguidores con falsas expectativas sobre la salida del presidente”, a su juicio, “mienten y se burlan de la gente”.

Asimismo, recalcó su apoyo total y absoluto al jefe de Estado en cuanto al cambio ministerial y el aumento salarial de 50% decretado el pasado domingo.

Con respecto a la mesa de diálogo, Cabello aclaró que el gobierno no abandonará las conversaciones y que el próximo 13 de enero acudirán los voceros representantes a esta instancia y esperarán a la oposición y agregó que el monseñor, Claudio María Celli, vendrá al país para ese encuentro.

“Nosotros seguiremos sentados en la mesa de diálogo, apostamos a las soluciones allí en a la mesa de diálogo, y que se reconozca la constitución”.