Diputada María Beatriz Martínez: Todos debemos trabajar juntos para que el voto sea una realidad

Para la diputada portugueseña María Beatriz Martínez, el desafío de la Asamblea Nacional (AN) en este 2017 es “inmenso”, por lo que -aseguró- se requiere de la unidad y de la participación de todos los sectores que hacen vida en el país, para salir adelante y superar la crisis política, social y económica.

Comentó que el discurso del presidente de la AN, diputado Julio Borges, durante la sesión de instalación y juramentación de la nueva directiva, marcó una pauta en cuanto a rescatar el derecho al voto de los venezolanos. “Que este año el pueblo enarbole la Constitución para poder acudir a las urnas electorales”, destacó.

También manifestó que en su empeño por permanecer en el poder, el presidente Nicolás Maduro hizo cambios en su gabinete ministerial colocando figuras radicales como el ahora vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, con la intención de “amedrentar e intimidar”.

-Sin duda, todo lo que se nos avecina amerita del concurso de todos, que juntos trabajemos para que el voto sea una realidad. Estamos convencidos que lo que necesitamos es un pueblo activo y decidido a que se le respeten sus derechos, añadió Martínez.

Enfatizó que esa unidad no solo debe ser a nivel nacional, sino también regional, “es momento de ser mejores en unidad y compromiso; basta de tener un discurso de unidad pero actuaciones de zancadillas. No es el momento de estar parándonos en artículos, en cálculos personalistas y cuentas muy mal sacadas, tenemos que estar a la altura y cumplir con nuestras responsabilidades”.

¿Desacato?

Sobre el “desacato” de la AN y la insistencia del Gobierno de no reconocer a la mayoría parlamentaria opositora, la diputada Martínez -como abogada- explicó que esa figura no existe jurídicamente. “La realidad es que existe una postura del régimen que pretende cercenar la soberanía del pueblo, e ir en contra de 14 millones de venezolanos que participaron en las elecciones del 2015”.

Aseveró que si se logra salir de la figura del desacato inventada por el mandatario nacional y su equipo, “luego saldrán con otra cosa, porque la verdad es que no están dispuestos a someterse a la función contralora de la AN”.

Diálogo: Burla

La diputada María Beatriz Martínez duda que la mesa de diálogo sirva de espacio para llegar a acuerdos futuros, “porque hemos visto que hasta ahora el Gobierno no ha cumplido nada, y terminó burlándose del Papa, de los expresidentes y del pueblo”.

Destacó que si no cumplen con lo hasta ahora fijado en el proceso de diálogo, “lo que nos toca a los venezolanos es organizarnos y construir juntos la posibilidad de presionar para que el Gobierno rectifique”.