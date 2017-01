Diputado Pedro Eusse (PCV): Carnet de la Patria es una medida “discriminatoria y excluyente”

“El Gobierno ha venido de desacierto en desacierto. Primero con el retiro de los billetes de Bs. 100, y ahora con el Carnet de la Patria”, así lo dijo Pedro Eusse, diputado del PCV a la Asamblea Nacional (AN), quien calificó de “incorrecta” esta medida, por considerarla “discriminatoria y excluyente”.

“¿Quién no tenga el carnet no será beneficiario de hechos sociales establecidos en la Constitución? ¿Serán excluidos de las políticas sociales del proceso? Eso es lo que nos preguntamos, sobre todo ahora cuando atravesamos una crisis que está golpeando fuertemente al pueblo venezolano y que ha producido un debilitamiento del Gobierno y del proceso revolucionario”, manifestó el dirigente del PCV.

Rechazó además no solo el esfuerzo logístico y la campaña publicitaria, sino la expectativa que se genera en sectores populares, “por eso la gente sale en masa a las plazas Bolívar, incluso lo hacen los opositores, y nos preocupa que la gente sienta que le van a solucionar los problemas, cuando lo más probable es que no se pueda satisfacer esa expectativa porque no hay capacidad productiva, entonces el descontento pudiera ser mayor”.

El parlamentario indicó que el Carnet de la Patria no aporta una solución real, “consideramos que se está desenfocando la acción política de lo que debe ser lo principal, de lo que debe ser la obligación de un Gobierno que se asume progresista o revolucionario, que debe ser fortalecer los niveles de conciencia y de organización popular para afrontar transformaciones profundas en lo social, económico y político”.

Eusse precisó, que el PCV ha planteado diversas propuestas, pero en vista de que no existe un espacio de discusión, de debate, de elaboración colectiva de políticas y de evaluación crítica y autocrítica de la gestión, no han sido escuchados, “y esa es una condición que va debilitando fuertemente a este proceso”.

Aseveró que esta situación afecta los niveles de unidad en el campo revolucionario, “y está resentida la unidad porque si no hay un ejercicio unitario real, entonces la unidad se va debilitando, se convierte en una falacia, en una mentira, porque no se puede circunscribir la alianza de las fuerzas bolivarianas solamente a la urgencia electoral”.

En tal sentido, Eusse hizo un llamado al Gobierno y a las fuerzas aliadas de la revolución, a evaluar esta situación con un criterio autocrítico y de rectificación.