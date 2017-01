Diputado Stalin González: El Gobierno no puede seguir irrespetando la Constitución

El diputado Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional (AN), indicó que aunque no estén de acuerdo con varios de los puntos planteados en un documento por los mediadores internacionales, no significa que estén en desacuerdo con el diálogo.

Recalcó que están claros que no volverá el esquema que se adoptó inicialmente en el proceso, ante el incumplimiento por parte del Gobierno, “pero hay una propuesta de los mediadores que se está revisando, y no nos cerramos a un posible acuerdo”.

González, también dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT), aseguró que el país amerita de acuerdos, “pero se necesita que se cumplan, porque el Gobierno no puede seguir irrespetando la Constitución y confiscando el derecho al voto”.

Por el poder

Asimismo, sobre el desempeño del parlamento nacional, manifestó que el Ejecutivo mantiene una excusa del desacato para limitar las funciones del Poder Legislativo, “pero la verdad es que desde el 6 de diciembre del 2015 el Gobierno ha irrespetado la voluntad del pueblo”.

Recordó que no solo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó una sentencia en el que se suspenden a los diputados de Amazonas por supuesto fraude, “sino que además desconoció leyes, que por cierto no dañan a la unidad, sino al pueblo”.

Lo que hace este Gobierno -acotó- es trancar toda decisión que se tome en la AN, pero para quedarse en el poder, y no para mejorar la situación del venezolano.

¡Elecciones ya!

El diputado Stalin González, también señaló que seguirán exigiendo al CNE el cronograma electoral para las regionales y municipales. “El país necesita un cambio de modelo, tenemos que luchar por espacios democráticos para que los venezolanos podamos opinar y seguir trabajando por el cambio político”.

Sobre la legalización de los partidos, dijo que a su juicio es un argumento para no convocar a elecciones, “es absurdo que el derecho político esté secuestrado y no podamos votar porque supuestamente los partidos no han hecho la renovación. Lo que ocurre es que el Gobierno busca cualquier excusa para no contarse”.