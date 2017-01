Directiva de la Asamblea Nacional podría quedar inhabilitada

CARACAS.-

A tres semanas de la juramentación de la nueva directiva del Parlamento y el “desacato judicial” al que ha incurrido la Asamblea Nacional no ha sido resuelto, sino que por el contrario continúa la oposición entre poderes.

La AN “continúa en desacato” luego de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declara nulas todas las actuaciones de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo las sesión del 5 de enero de 2017.

El TSJ argumentó que esa decisión se tomó en virtud de que la AN violó “su propio Reglamento Interior y de Debates”, razón por la que “todas las actuaciones parlamentarias desplegadas desde ese día también son nulas, incluyendo la sesión del 9 de ese mismo mes y año”.

Desacato

El pasado 15 de enero, cuatro días después de que el Tribunal había emitido una sentencia en la que declaró nulas todas las actuaciones de la AN, la presidenta del TSJ, Gladys Gutierrez, exhortó a la mayoría en la Asamblea Nacional a a “abandonar el desacato e “incorporarse al orden constitucional del país”.

En ese sentido, para el máximo tribunal la directiva, integrada por Julio Borges como presidente; Freddy Guevara, primer vicepresidente; y Dennis Fernández, segunda vicepresidenta, no es válida y tampoco sus actuaciones.

“Ahorita no hay presidente porque todavía están en desacato. Jurídicamente no hay directiva porque se nombró en desacato y está actuando en contra de una sentencia del Tribunal”, indicó el abogado constitucionalista Juan Luis Núñez.

“Lo que ocurre es que el desacato fue declarado por la Sala Constitucional porque desacataron la sentencia de la Sala Electoral. Los diputados deberían empezar por ir a participar formalmente la ejecución voluntaria de esa sentencia. Si no hay cumplimiento voluntario, ahí está el cumplimiento forzoso”, explicó Núñez.

Posturas

Ante el supuesto desacato de la AN, han surgido dudas dudas y controversias entre las partes:

El diputado por el GPP, Julio Chávez, dijo que le corresponde al anterior presidente, Henry Ramos Allup, ejecutar la desincorporación de los diputados de Amazonas: Nirma Guarulla y Julio Ygarza; e Indígena Sur, Romel Guzamana.

“Ramos Allup fue escogido por la Asamblea que estaba en el carril constitucional. Una vez que él hizo todo lo que hizo para desacatar decisiones del alto tribunal de la República, e incurrir en omisión legislativa, pues la actual junta directiva no tiene la legalidad puesto que emana de un acto ilegal. Fue un evento de una AN que aún se mantiene en desacato, por lo tanto, todos sus actos y decisiones son totalmente nulos, en consecuencia no pueden aprobar presupuesto, no pueden decretar nuevas leyes o hacer reformas”, precisó.

Asimismo, el constitucionalista Hermán Escarrá aseguró que la directiva anterior es la que debe “subsanar la situación”.

“La subsanación del desacato debe hacerla la anterior directiva de la Asamblea Nacional, porque la nueva directiva fue elegida en ilegitimidad”, dijo, al tiempo que comentó que una vez resuelto ese acto, “necesario para volver a la legalidad, es que se realiza la sesión para elegir a la nueva directiva del Parlamento”.

Por su parte Tomás Guanipa, diputado por la MUD, apoyó la legalidad del cargo de Borges como presidente, así como el acto de cese en sus funciones de los diputados de amazonas.

“No hay ninguna posibilidad de que constitucionalmente exista un presidente de la Asamblea distinto a Julio Borges, primero porque es la Cámara la que decide a su junta directiva, no un tribunal, porque además el período legislativo termina el 5 de enero con la nueva directiva. Los lapsos se cumplieron y hasta el mismo Maduro lo dijo antes, él tenía la expectativa de que después de elegir a Julio Borges nosotros íbamos a desincorporar a los diputados de Amazonas como efectivamente se hizo, lo que pasa es que como lo hicimos, ahora (el Gobierno) se inventaron una cosa nueva”, indicó Guanipa.

En este sentido, el abogado José Enrique Molina Vega, profesor de La Universidad del Zulia (LUZ), enfatizó, según reseñó Panorama, que el problema con la AN “sigue siendo político”, porque en su consideración la Constitución no se permite la anulación a futuro de todas las decisiones de la AN, o la neutralización. “Eso no es jurídico”, señaló.

Asimismo, Molina Vega indicó que “hasta que no haya cambio de Gobierno no habrá solución.

“Este Gobierno no va a aceptar gobernar controlado por una Asamblea de oposición. Esto que están haciendo es una forma de neutralizar, de darle un golpe de estado al Parlamento. Si el gobierno se mantiene hasta las elecciones de 2018 lo más probable es que hasta esa fecha estemos en una situación de neutralización de la Asamblea por la vía del TSJ”, explicó el abogado.

Molina Vega también aseguró que el Parlamento está “prácticamente disuelto”, porque “a todos los efectos prácticos ya está disuelta y no se le reconocen ninguna de sus decisiones”.