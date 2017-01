Educadores estadales amenazan con paralizar sus actividades

Educadores estadales realizaron una asamblea en la sede de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), en Acarigua, en la que exigieron al Gobierno regional el pago de sus salarios de enero o de lo contrario podrían paralizar sus actividades.

Pablo Rangel, presidente de la FVM en Portuguesa, detalló que más de 7 mil educadores no han cobrado su sueldo en este mes, y la Gobernación no ha dado ninguna explicación. “Los educadores están asistiendo a sus clases, están cumpliendo con su trabajo, pero no podemos seguir permitiendo este tipo de retrasos en el pago”, recalcó.

Dijo que si mañana jueves los docentes siguen sin cobrar, sostendrán nuevamente una asamblea en la FVM para finiquitar las acciones a desarrollar a partir del día viernes, comenzando con la paralización de las actividades académicas. “No vamos a seguir permitiendo ni un atropello más para los educadores”, resaltó.

Igualmente, Rangel aseguró que los docentes nacionales y estadales continuarán emprendiendo acciones para exigir mejores salarios, “y que los jubilados y pensionados puedan ser beneficiados con el bono de alimentación”.