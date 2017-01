El Aissami: Comando Antigolpe ayudará a neutralizar las acciones terroristas de VP

CARACAS.-

El vicepresidente Tareck El Aissami, considera que haber sido nombrado Jefe del Comnando Antigolpe le brinda facultades para preservar la paz y la soberanía del país y evitar que se imponga la agenda violenta de grupos terroristas como el partido Voluntad Popular –VP-. “Hay una organización en particular que no merece ser calificado como partido político, se tratas de una organización que se ha venido forjando a la sobre del terrorismo de las acciones violentas, se trata de VP, cuyos líderes son responsables de las últimas acciones que se han suscitado en el país y que han causado muerte y dolor en el seno del pueblo venezolano”.

En entrevista a José Vicente Rangel en Televen, El Aissami destacó que el Comando Antigolpe fue creado para “neutralizar cualquier amenaza que coloque en riesgo el trabajo, la convivencia solidaria y la paz del pueblo venezolano para dedicarnos a gobernar”.

Además precisó que otra de las tareas del comando es defender de democracia frente “a un poder secuestrado por diputados electos que han asumido atribuciones al margen de la constitución y desde la Asamblea Nacional –AN- se llama permanentemente al derrocamiento del gobierno legítimamente constituido”.

Reiteró que no reconoce al diputado Julio Borges como presidente de la AN debido a la sentencia de desacato contra el parlamento. “Esta semana el TSJ saco una sentencia decretando nulo ese acto y por lo tanto sigue siendo Ramos Allup en todo caso”.

“Como podemos permitir que actores y voceros de le derecha que dialoguen en esos términos, eso no es un dialogo, Estamos en la obligación de escucharnos por más dura que sea la critica porque es complejo dialogar con un sector que no respeta los acuerdos (…) Es traumático no tener una oposición que nos permita, a partir de sus observaciones, críticas y planteamientos ser mejor gobierno, sij embargo nos corresponde como gobierno asumir ese desafío”.