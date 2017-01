El argentino Maximiliano Pescara se viste de rojinegro

El Portuguesa Fútbol Club continúa sumando piezas al plantel comandado por el director técnico Horacio Matuszyczk, esta vez la directiva anuncia la llegada del Argentino Maximiliano Pescara, quien desde hace par de días viene trabajando con el resto del plantel.

Pescara es la sexta incorporación del equipo de cara al torneo Apertura 2017, viene de jugar en Petroleros de Anzoátegui de la segunda división, también vistió la casaca de Mineros de Guayana de la primera división.

El argentino se mostró satisfecho de llegar al conjunto pentacampeón, “Me siento muy feliz de llegar acá, apenas hubo el contacto con el cuerpo técnico y nunca dude, Portuguesa es un equipo que tiene mucho respeto en el fútbol venezolano, vestir esta camiseta es un orgullo y un paso más en mi carrera profesional”, destacó el jugador.

El defensa central no ha tenido la oportunidad en sus equipos anteriores, llegó al país por intermedio de Mineros de Guayana donde no pudo ver minutos por lesión y de allí pasó al equipo Petroleros de Anzoátegui de la donde disputó una buena cantidad de minutos el pasado año, ahora llega a un plantel joven y con hambre de triunfos, “es muy bonito llegar a una plantilla como esta, me gusta como cada quien tiene esa humildad de joven y eso es muy bueno, hay muchos chicos con ganas de debutar en primera y me siento como uno más, me gustó como me recibieron y estoy feliz de llegar a Portuguesa”, añadió el defensor.

El espigado central disputado su primer amistoso con el rojinegro y dio sus impresiones tras culminar el compromiso de preparación, “me gusta mucho la idea de juego del profesor Horacio, poco a poco tomaré el ritmo y aportaré lo que me pida,, en el primer partido amistoso me costó un poco la adaptación, el clima es fuerte, pero con el trabajo de día a día las cosas mejorarán”, finalizó el argentino.