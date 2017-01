El Impulso espera que Corporación Maneiro entregue el papel lo más pronto posible

CARACAS.-

El periodista de El Impulso, Juan Carlos Salas,recordó que el pasado 1º de enero el diario larense cumplió 113 años. “Nosotros somos el periódico más antiguo de Venezuela (…) Aunque salimos desde el estado Lara, que es nuestra área de trabajo, El Impulso es un periódico que se ha convertido en un referente nacional”.

En entrevista a Sonsiré Luna Da Costa en el espacio A Tiempo de Unión Radio, precisó que la edición impresa de El Impulso salió hasta el pasado 31 de diciembre debido a que la cantidad de papel suministrada por la Corporación estatal Alfredo Maneiro no fue suficiente para seguir circulando los primeros días de enero. “La empresa al darse cuenta de que no era suficiente comenzó la comunicación pidiéndole una nueva cotización para al comprar el papel y hasta esta mañana no había llegado cotización alguna por parte de la Corporación Maneiro”.

“Estamos esperando que la Corporación cotice el papel para que El Impulso realice la compra y podamos seguir circulando. El Impulso no está cerrado, hay que aclararlo, simplemente hubo un cese de la circulación del periódico, nos mantenemos por la plataforma web www.elimpulso.com están también las redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram”.

El comunicador social resaltó que la tradicional edición aniversario, que tenía que haber salido publicada este lunes, saldrá mañana martes vía digital. “Esperemos que la Corporación Maneiro entregue el papel lo más pronto posible, porque estamos en una situación de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar”.

No obstante, matizó que El Impuso es bastante optimista y espera que, tras pasar estos días de fiesta, la empresa reciba el papel y pueda seguir circulando.

Explicó que aunque se ha barajado la posibilidad de que El Impulso solo continúe vía digital, la meta es no interrumpir la larga y exitosa trayectoria de 113 años del diario El Impulso. “El llamado a la corporación Maneiro es que nos despachen el papel”.

Para concluir, Juan Carlos Salas destacó que los más afectados son quienes trabajan directamente en la rotativa del periódico, cuya labor no puede ser redireccionada. “Los periodistas si nos mantendremos en la calle y trabajaremos en la plataforma web.