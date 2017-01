POR: RAFAEL “PEPE” ROLDAN

***Saludos apreciados lectores, aquí estamos y seguimos. Solo le pido al Todopoderoso salud para todos en este nuevo año, lo demás viene por añadidura. Particularmente estoy a la espera de dos acontecimientos muy importantes: los 15 años de El Temerario en abril y los 60 de este servidor en junio. Pensión a la vista, Dios mediante.

***Entre mis principales deseos de año nuevo está el fin a la zozobra que tienen los diarios del país con el suministro de papel de imprenta, especialmente Ultima Hora. Muchos puestos de trabajo en juego.

***Esperaba que la mayoría opositora en la AN aprendiera de sus errores, pero que va. En el 2016 perdieron el tiempo tratando de salir de Maduro con medidas extemporáneas y maniobras inconstitucionales, y este año será la “misma miasma”. Las ansias de protagonismo de Borges, podrían terminar de hundirlos.

***Ya no es revocatorio ni “Maduro renuncia ya”, ahora es abandono de cargo y elecciones generales. Ensayo y error, algún día la pegarán.

***El nuevo aumento salarial no entusiasma. Más que incrementar el sueldo, el Gobierno debería implementar medidas que combatan la inflación, que ya casi es “híper”. En lugar de alegrarse, la gente se asusta.

***¿Cerrará el Liceo José Antonio Páez? Sin tuberías, sin agua, sin luz, sin cableado eléctrico, sin vigilancia, con pocos alumnos y profesores desertando, el futuro no es muy promisor. Y como éramos muchos y parió la abuela, incendiaron la biblioteca. ¡Fuck!

***Expertos coinciden en el poco nivel competitivo del beisbol profesional esta temporada. Muchos errores cometidos, los números individuales alejados de los récords, ausencia de “estrellas” y la temprana eliminación de Caracas y Magallanes, es parte de ello. Mientras en los otros países del Caribe los “grande liga” saltan al campo, en Venezuela “se los prohíben desde el Norte”. ¡Fuck again!

***La MUD Portuguesa sigue dando bandazos. Con las elecciones regionales a la “vuelta de la esquina”, están atravesando la peor crisis organizativa de los últimos tiempos, que de seguir los conducirá otra vez a llegar “detrás de la ambulancia”. Todos quieren ser candidatos (as), he ahí el meollo.

***Felicitaciones a mi compadre Héctor Escalona, el popular “camarada”, que recién se hizo con la dirección general de Universal TV. Ya se pueden ver algunos cambios y la meta es hacer de UTV un medio activo, dinámico y con programas para todos los gustos. De repente nos vemos por allí…

***¿La comidilla de la semana? La detención del diputado suplente de VP, Gilber Caro, individuo que según las autoridades tiene un prontuario que haría palidecer al fenecido Picure. Por sus actos los conoceréis.

***Nicolás Maduro inicia con cambios en su gabinete. Particularmente me gustan Tareck El Aissami en la Vicepresidencia y Francisco Torrealba en el Ministerio de Trabajo, ambos han demostrado fidelidad al proceso y gozan de la confianza del presidente. Portuguesa tiene 4 representantes en el tren ministerial, que para algo bueno debería servir. Amanecerá y veremos.

***Por cierto, quienes piensan que con este nombramiento Francisco Torrealba queda fuera en la carrera por la Gobernación de Portuguesa, podrían llevarse una sorpresa. Esperemos nomás.

***El exministro Rodríguez Torres ha estado de gira por varios estados del país, incluyendo Portuguesa. Su discurso ha sido crítico al gobierno de Maduro, lo que da qué pensar. ¿En qué andará el exministro?

***No voy a comentar nada que no se haya dicho sobre el caso de los concejales de Araure, solo coincidiría con quienes opinan que fue un acto bochornoso. Yo sugeriría que se disculpen públicamente con el pueblo araureño. “Lo Cortez no quita lo Cabral”.

***En la clínica Razzetti de Guanare trabaja una neuróloga que cobra 8 mil bolívares la consulta y solo acepta billetes de 20 y 50 (se podrán imaginar el billetaje que hay que llevar), no tiene punto de venta ni acepta transferencias (qué atrasada) y solo atiende 8 pacientes en la tarde. Quien me envía el comentario ruega a Dios que circule pronto el nuevo cono monetario.

***Este domingo “el grupo de siempre”, locutores, periodistas y reporteros gráficos, celebramos en la Casa del Periodista el inicio de las actividades sociales 2017 con sancocho, bolas criollas y dominó. Nailes Reina y la Araña Sandoval de Aloert, como siempre se lucieron en el brindis.

***Rumbo a nuestro 15° Aniversario, hasta aquí llegó el espacio.

elpeperoldan@yahoo.com