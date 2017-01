El temerario

POR: RAFAEL “PEPE” ROLDÁN

***A punto de caramelo la culminación de mi proyecto audiovisual “Entrevista con Pepe Roldán”, a transmitirse muy pronto por Universal TV, Siguaraya TV y Éxito 88.5 FM de manera simultánea. Gracias a mi compadre Héctor Escalona, a Freddy Escalona de Siguaraya y Alexander Hernández, director de Éxito, por el apoyo. Pronto nos veremos por la pantalla chica, Dios mediante.

***Les adelanto que la productora del programa “Entrevista con Pepe Roldán” será Andrimar Fernández, hermosa periodista, locutora y directora de la “Fundación Enciéndete”. Sin duda, una gran adquisición de Universal TV, ya estará comunicándose con los invitados.

***El médico entra a la habitación del paciente: -Le tengo dos noticias, una mala y la otra muy mala… -¡Ay doctor! Déme la mala primero… -Le quedan 24 horas de vida. -¿Y la muy mala? –Qué ayer estuve todo el día en la cola del carnet de la patria, y se me olvidó decirle…

***Esta columna la escribí el domingo y, por lo tanto, desconozco qué tal le fue a la MUD con las marchas del 23E. En Portuguesa -con los “atajaperros” que existen- no creo que les haya ido muy bien.

***A pesar de las limitaciones para conseguir insumos, este sábado -desde las 11:00 de la mañana- inicia la temporada 2017 el restaurant de la mejor granja turística-ecológica de esta región de Venezuela… y La Colonia Tovar: La Cachamera. Los Bejarano vienen con las pilas recargadas y escribir sobre lo sabroso que es estar allí, es llover sobre mojado. ¡Éxitos! Recupérate, Catire.

***El supuesto “robo” de la espada a la estatua de Bolívar en la plaza de Acarigua, al parecer es solo comida de burro. Hasta ahora en mis investigaciones no he encontrado ninguna evidencia que El Libertador poseyera la espada libertaria en su diestra.

***La que si desapareció fue la figura de Margarita La Perla en la plaza La Corteza (Burrita), así como el instrumento (mecate, guaya o cadena) que sujetaba el jumento al tronco de tacamahaco. Y hasta ahora “nadie sabe nadie supo”, como dice JF Mosquera.

***Mientras estas figuras sean construidas en metales que compran los chatarreros (bronce, hierro colado, aluminio, níquel, plomo), siempre habrá quien las desmantele. ¿Por qué no roban el Páez de Mamanico o el monumento La Espiga? Porque son de concreto.

***Me pasan el dato de dos (2) médicos del Hospital de Agua Blanca, adscritos a la Gobernación de Portuguesa, que tienen casi tres (3) meses sin cobrar. Parece que en la Dirección Regional de Salud han extraviados dos (2) veces sus documentos, algo que resulta increíble, pero así es. Me consta que el gobernador remador Castañeda quiere hacer bien las cosas, pero casos como este empañan su gestión. Estos médicos comen.

***Masivamente han respondido los interesados en participar en los cursos que abrió Universal TV, todos vinculados a la actividad audiovisual. No en vano el director del canal, profesor Héctor Escalona, es un docente formador por excelencia. Adelante compadre.

***Definitivamente el carnet de la patria no es para oposicionistas. No se debe a discriminación, per se, sino que es un acto anti natura que alguien -radicalmente opuesto a Maduro y sus medidas- sufra horas en una cola para solicitar el plástico. No lo concibo.

***Hablando de “sufrir”, aún no ha llegado la bolsa del Clap a la Goajira Vieja, a pesar que en algunas comunidades aledañas ya están comiendo “arepitas fritas”. ¿Qué pasa José Ángel?

***En una congregación religiosa había un pastor que hacía expulsar los demonios de las personas poseídas. Le trajeron a un hombre endemoniado: -¡Fuera, fuera demonio! Y el hombre: -Gracias pastor, gracias… Le trajeron a una suegra endemoniada: -¡Fuera demonio, fuera! Y el demonio: -Gracias pastor, gracias…

***Hasta aquí llegó el espacio, nos veremos la próxima semana, Dios mediante.

