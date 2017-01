El temerario

POR: RAFAEL “PEPE” ROLDÁN

***Recibí llamadas, mensajes y hasta visitas en mi casa, de vecinos preocupados porque en este año no ha llegado la primera bolsa CLAP a la Goajira Vieja. Goajira Vieja, municipio Páez, estado Portuguesa, Venezuela, América del Sur (por si es que no nos consiguen en el mapa). ¿Hay alguien del Gobierno ahí afuera preocupado (da) por eso?

***En el comercio “asiático” de la calle 30, al frente de la plaza Bolívar de Acarigua, al lado de la panadería, no aceptan pagos con tarjeta de débito inferior a 2.500 bolívares. Ignoro si es una constante en los todopoderosos “negocios chinos”, pero me atrevo a preguntar: ¿Es eso legal? Por favor, alguien con argumentos que me lo explique o alguien con autoridad que visite al chinito.

***En la onda “plaza Bolívar”, Alexis “Magú” Méndez me aclara el caso de “la espada misteriosa de Bolívar”. En el 2010, mientras remozaban la estatua por el Día de Acarigua, la libertaria arma se desprendió lesionando a un obrero. Los 5 pedazos de hierro colado en que se resumió, fueron depositados en una caja, que fue guardada en alguna lúgubre oficina que ya nadie recuerda. Resumen: 1) Sí existía la espada. 2) No fue robada. 3) No existe un complot.

***Los cambures representan un excelente recurso para mitigar el “filo” a toda hora, son asequibles y en cualquier esquina hay un vendedor. Pero -qué vaina que nunca falta un “pero”- las conchas se están convirtiendo en “calamidad pública”. Irresponsablemente son lanzadas en cualquier sitio, sin importar el ornato y que representan un peligro: pise una y se dará tremendo “guamazo”. Manténgase alerta, mire pal’ piso.

***De muy buena fuente me entero que los concejales (las) de Páez se estarían preparando para designar Cronista Municipal a la profesora y concejala, Luisa Velásquez, días antes de expirar el lapso como ediles. No es que la profesora LV no esté profesionalmente preparada para esta responsabilidad, pero me preocupa que se empleen atajos para obviar pasos normales, como el llamado a concurso. Tremenda “papa caliente” para la próxima Cámara Municipal.

***Los maestros, la educación, la política, la oposición y el chavismo de luto, por el fallecimiento de los profesores Elías Bittar y Tatiana Delgado de Niño, ambos con un vasto currículo docente y político, aunque en lo último siempre estuvieron diametralmente opuestos. Mis condolencias a los familiares.

***Les invito a seguir dos páginas de excelente factura, vinculadas al quehacer informativo. Ramírez Today generada en Ospino por el amigo César Enrique Ramírez y Espiga Noticias, bajo la responsabilidad del colega periodista Julio César Rojas. Información de primera al alcance de un click.

***La obtención del Carnet de la Patria se ha convertido en un desastre organizativo. La respuesta del pueblo superó las expectativas, por lo que se hace necesario implementar mejores estrategias.

***Mientras entregaba unas casas, el vicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras expresó que las viviendas en su país son para colombianos, y no para “venecos”… ¡Qué grosero! Por supuesto que no seremos recíprocos. No me imagino al presidente Nicolás Maduro gritando a todo pulmón en cadena nacional: “¡No habrá más casas ni pensiones para “caliches!” Jamás ni nunca.

***Problemas técnicos impidieron la grabación del primer programa de TV “Entrevista con Pepe Roldán”, a transmitirse por Universal TV, Siguaraya TV y Éxito 88.5 FM. Esta semana haremos el segundo intento. En Dios confiamos.

***Hoy de cumple Gustavito Rey, asiduo lector de El Temerario desde que tenía 25 años. Ya “picaremos de la gorda” en alguna finca.

***La madre encuentra el diario de la hija adolescente: “Querido diario, hoy perdí mi birginidad…”. La mujer llora, grita, reniega de la vida: -¡Por qué, Dios mío! Si nos hemos esforzado en darle buena educación, que estudiara en los mejores colegios… ¡Y ahora esta bruta me sale escribiendo virginidad con B grande…!

***Hasta aquí llegó el espacio, nos encontraremos en esta esquina la próxima semana, si Dios lo permite.

