Fedeagro exige al Gobierno respeto para los que aún producen en el país

En el primer directorio ampliado de este año de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) realizado este jueves en la población de Chabasquén, sus directivos de manera enérgica rechazaron que el Gobierno “utilice mecanismos de persecución” para con los productores nacionales, pidieron respeto y nuevamente plantearon la necesidad de que se establezcan precios justos para los diferentes rubros.

Diolegdy Páez, directora del rubro café en Fedeagro, ratificó en el marco de la actividad, el decomiso a tres productores de la zona alta de 400 quintales del producto el pasado 26 de diciembre por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en medio de lo que calificó como “una acción irregular”.

“Que el gobierno a través de la Guardia Nacional, le quite el café a los productores y comercializadores no ayuda en nada a la producción nacional; quitarle el café a los trabajadores del campo lo que hace es crear más incertidumbre”, dijo Páez.

Al ejercer la vocería de la actividad, dejó claro que Fedeagro desde la zona alta de Portuguesa eleva su voz de protesta para que las autoridades den respuesta y recompensen a los afectados porque recalcó que “no se cumplió con el debido proceso ni se presentó una orden formal para la retención”.

Páez aseveró que el almacenamiento de café es normal en las zonas de producción porque los productores lo venden de forma gradual. “Insito, esos decomisos solo llenan de miedo a quienes tienen café en sus casas”, comentó.

Por su parte, Antonio Pestana, presidente de Fedeagro, manifestó su repudio ante la situación y dijo que “es lamentable que la Guardia Nacional en vez de salir a perseguir ladrones, ataque a los productores”.

Entre 250 y 260 mil

Los directivos de Fedeagro aprovecharon la oportunidad para reiterar su inconformidad con respecto a los precios del café publicados en Gaceta. A su juicio, el quintal debiera costar no 110 mil bolívares sino ubicarse entre 250 y 260 mil bolívares.

Apuntaron que los productores para poder garantizar su producción hacen uso de insumos y productos “bachaqueados” y al sentarse con el Ejecutivo se colocan sobre la mesa los precios oficiales “a los que nadie tiene acceso”.

-A mí, que no me inviten a encuentros con el presidente Maduro porque ahí solo habla él y no deja a nadie participar, expresó, al tiempo que cuestionó abiertamente que militares que nunca han visto un metro cuadrado de tierra tomen decisiones en el sector agrícola. “Wilmar Castro puede que sí pueda hacerlo, pero el resto no”, sentenció.