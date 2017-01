Gerson Pabón (Fedeagro): Queremos abarrotar los anaqueles de productos que digan “Hecho en Venezuela”

Con un panorama incierto inicia el año 2017 para los productores de hortalizas, quienes por primera vez en la historia no cuentan con la planificación de siembra, ante la falta de respuestas e indefiniciones por parte del Ejecutivo nacional, lo que impide el normal desarrollo de las labores del campo.

Gerson Pabón, director general de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), instó al Gobierno a reconocer la falta de asistencia hacia los productores agrícolas. “Que entregue los insumos y que llegue las semillas a tiempo, para que los agricultores podamos seguir trabajando y generando comida para el país”, clamó.

Lamentó que por primera vez, los productores de hortalizas en Los Andes venezolanos no pueden hablar de intención de siembra. “Estamos a la deriva, no sabemos cuánta semilla va a llegar, no tenemos idea con qué insumos contamos y desconocemos si la estatal Agropatria seguirá trabajando, porque no existe una planificación”, insistió.

Pabón, exhortó al Gobierno a entender “que hay que producir comida para salir de eso que ellos llaman guerra económica, y solventar la crisis de desabastecimiento, porque nosotros los agricultores queremos abarrotar los anaqueles de productos que digan ‘Hecho en Venezuela’, esa es la única forma de salir adelante, porque en ningún país un sistema es bueno cuando hay hambre. Que el gobierno entienda que necesitamos todos los insumos y que traiga tecnología genética para producir”, agregó.

“El peor”

Gersón Pabón, director general de Fedeagro, manifestó que los productores de Los Andes, piden la inmediata salida del ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. “Que renuncie, que ponga su cargo a la orden, y que nombren a una persona que tenga los conocimientos, la capacidad, que tenga la inteligencia suficiente para manejar la estructura de un país, porque jugar con la agricultura es jugar con el hambre de todo un pueblo”, enfatizó.

El dirigente afirmó, que Castro Soteldo ha sido lo más malo que ha podido pasar por ese ministerio, solo se ha dedicado a hacer política y aquí necesitamos hechos, que el productor cuente con asistencia”, apuntó.