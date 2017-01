Hay que llegar a un acuerdo para solventar el desacato de la AN

Desde la sede parlamentaria del exdiputado Francisco Torrealba, donde se realizó un foro sobre el 23 de enero de 1958 con la participación de jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de los municipios Páez y Araure, la exgobernadora Antonia Muñoz llamó a los líderes de hoy a defender la Constitución.

“Si defendemos la Constitución todos podremos vivir mejor, ahí están previsto nuestros derechos, ahí está todo, y todos debemos defenderla, tantos los del Gobierno como los de oposición”, enfatizó Muñoz.

Asimismo, explicó a los presentes que aunque en el artículo 187 numeral 15 de la Carta Magna, se indica que son atribuciones de la Asamblea Nacional (AN) “acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos ilustres”, como se hizo con el líder revolucionario Fabricio Ojeda, “la decisión la tomó el TSJ porque el Parlamento se encuentra en desacato”.

Por tal razón, considera que el tema del desacato debe ser solventado, “no puede ser posible que sigamos con esta mamadera de gallo. Nuestra petición, tanto a los diputados opositores como los del Gobierno, es que hagan lo imposible por salir de esa figura (…) No puede ser que perdamos el tiempo en esa discusión tan estéril todos los días. Eso es una falta de respeto para todos, para opositores o no”.

Revisión justa

En lo que respecta a Portuguesa, especialmente en lo económico, la exmandataria regional señaló que hay que hacer lo posible por mejorar la producción de alimentos, e indicó que no hay ninguna explicación para que el Gobierno no se siente con los productores –de oposición y afectos al Gobierno- para fijar un “precio justo” de los diferentes rubros, que no genere pérdidas al sector ni termine afectando al consumidor.

Precisó que en esta mesa de trabajo se puede determinar -por ejemplo- cuánto cuesta producir una hectárea de maíz y cuál es la ganancia de los productores, “que a mi juicio debe ser 30 %, porque algunos creen que producir es fácil, pero se pasan por muchas vicisitudes, no solo es el insumo, sino el clima, las plagas, y si algún sector productivo merece ganar lo máximo de la Ley de Precios Justos son los productores primarios”.

Muñoz también manifestó que en un encuentro entre Gobierno y productores se podría revisar las irregularidades en la venta de herbicidas, que -según denuncias que ha recibido- se consigue “por fuera” 10 veces más de su precio original, cuando solo lo expende Agropatria. “Eso pasa, a menos que seamos tontos o nos hagamos los tontos, porque cómo no nos vamos a dar cuenta que ahí debe haber una situación de corrupción”, señaló.

Recalcó que otras de las cosas que “no le cuadra” es que debido a que el maíz blanco no alcanza para todo el año, de abril a mayo, se comienza a importar, “y con todos los gastos que eso implica, se podría llegar a pagar por ese rubro a Bs. 10 el kilo”. La pregunta es –añadió Muñoz- ¿Por qué en ese período que hacemos arepa con maíz importado no baja el precio de la harina precocida? Eso es algo que no me cuadra, y al país tampoco le cuadra, y eso también es un punto que hay que ponerle la lupa.

No al sectarismo

Antonia Muñoz se pronunció en torno a las exigencias de la oposición sobre las elecciones. Dijo que unos comicios generales no están planteados en las leyes, y tampoco está de acuerdo con un adelanto de las presidenciales. “En este tiempo podemos corregir lo que se tenga que corregir, y en el 2018 el pueblo decidirá”.

Asimismo, expresó que lo que debe realizarse este año son las elecciones planteadas (regionales y municipales), y a propósito del tema, sostuvo que en sus diferentes recorridos el portugueseño lo que pide es “no al sectarismo, quiere que se le escuche, que se le respete, quiere que revisemos cosas para que no los sigan robando, porque no podemos permitir que el kilo de caraotas llegue a Bs. 5 mil, por ejemplo”.