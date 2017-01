Iván Colmenares: El TSJ se sigue burlando de la Constitución y de los venezolanos

Para el ex diputado Iván Colmenares, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no se puede esperar otra cosa que no sea el fiel cumplimiento de las órdenes superiores de seguir “burlándose” de la Constitución y de la voluntad de millones de venezolanos que eligieron al más importante poder de la República, que es la Asamblea Nacional (AN).

Esto en respuesta a la reciente decisión tomada por el “bufete particular del PSUV y de la autoproclamada unión cívico-militar”, como llamó Iván Colmenares al TSJ, al ratificar que el Parlamento nacional sigue en desacato, por lo que declaró nulas sus últimas actuaciones, incluyendo la elección de la nueva directiva encabezada por el diputado Julio Borges.

Sobre el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, decretado por la mayoría opositora parlamentaria, Colmenares recordó que el diputado Henry Ramos Allup explicó en su intervención en la sesión de ese día, que a pesar de existir los argumentos jurídicos esta decisión no iba a ser cumplida por los órganos competentes.

Mesa regional

Ante los desafíos que se presentan a nivel nacional, en el que se requiere fortalecer la unidad de los partidos de oposición, incluyendo la de Portuguesa, Colmenares -quien reconoció no haber querido opinar sobre el tema- manifestó que la unidad regional “está pasando momentos difíciles a la espera de una nueva estructura organizativa”.

Dijo que sin consideraciones de índole personal, “porque el trío directivo (el llamado G3 integrado por PJ, VP y AD) tiene enormes cualidades profesionales y humanas, creo que a esa Mesa le falta autoridad y reconocimiento regional, porque son muy pocos conocidos en el estado y de poca interacción con las dirigencias municipales”.

En tal sentido, -en su opinión- si no se hace una revisión, la MUD no estaría a la altura de los retos complicados que se presentan este año “y no hablo de los electorales, porque no creo que este Gobierno con sus actuaciones iniciales del 2017 tenga intención de medirse. Ello nos obliga a estar más unidos que nunca y eso es responsabilidad del G3”.

“Desfachatez”

También, el exdiputado Iván Colmenares manifestó sentirse sorprendido por la “desfachatez” del gobernador Reinaldo Castañeda al juramentar las directivas del Consejo Legislativo Regional y del Concejo municipal de Araure.

Recordó que el mandatario regional tildó de “ridícula” la actuación de la AN al decretar abandono de cargo del presidente Maduro; sin embargo, -a su juicio- “ridícula es la intromisión y la pantallería de juramentar algo que está fuera de su fuero. El Poder Legislativo en ambas instancias (regional y municipal), son los máximos poderes en sus niveles y no son subalternos de nadie, y menos de otro poder (como el Ejecutivo). Se organizan y se juramentan a sí mismos, de acuerdo a sus reglamentos internos”.