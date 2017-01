Julio Borges: No es conspiración exigir que se respete el derecho al voto

CARACAS.-

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, afirmó este lunes que la reacción de la Fuerza Armada Nacional (FAN) tras sus palabras de investidura como máxima autoridad del Parlamento, no proviene de efectivos militares.

“Es un comunicado que habla de soldados y soldadas y está lleno de adjetivos para alabar al Presidente. No fue redactado por la mano de la Fuerza Armada”, agregó el diputado durante una entrevista concedida a Carlos Fernández de El Noticiero Televen.

Descartó que se trate de conspiración el hecho de pedirle a la FAN “estar al lado del pueblo” en resguardo de los principios constitucionales que el Gobierno Nacional, a su juicio, ha vulnerado al decidir que no se realicen más comicios electorales en el país.

En ese sentido, recordó que este año corresponde la realización de las elecciones a gobernadores que el Gobierno “no permitió el año pasado”. Igualmente, mencionó que no tiene problema con que se realicen elecciones en la AN, pero que “lo más importante es un cambio de Gobierno”.

“El mensaje que tiene que tener Venezuela entera clara, incluyendo a la Fuerza Armada, es que hoy en Venezuela se gobierna fuera de la Constitución. No solamente se gobierna fuera de la Constitución, se gobierna en contra de los derechos y valores de la Constitución, la libertad, el trabajo, la vivienda, el derecho a la vida”, puntualizó.

Reiteró, en ese sentido, que su planteamiento es democrático y que el punto neurálgico de este período legislativo estará enfocado en el rescate a la “Constitución, la democracia y el voto”, pero que esto pasa por contar con efectivos militares que no se dejen “politizar ni partidizar”, sino que estén al servicio de todo el país.

Añadió que los “militares honestos”, que son la mayoría, reconocen que lo expresado por él con respecto a la situación actual del país es verdad. Desestimó, además, que en un futuro gobierno se vaya a realizar una “cacería de brujas en las Fuerzas Armadas” y que solamente contarán con “todo el peso de la Ley” los militares que hayan incurrido en la violación de Derechos Humanos y el narcotráfico.

“Las Fuerzas Armadas son un espejo de Venezuela. Igual que la familia venezolana no come porque los sueldos no le alcanzan, nosotros conocemos bien que a nuestras tropas no se les da comida y a veces no tienen ni con qué comer, que el apresto operacional de las Fuerzas Armadas está por el piso, que la situación de los cuarteles está destartalada”, aseveró.

Borges instó a la población a que haga “presión” para lograr el derecho al voto que permita realizar cambios en lo económico, con propuestas enfocadas en la producción nacional y “con una visión moderna donde los jóvenes no tengan que emigrar” del país.

Mencionó que así el Gobierno haga caso omiso a la declaratoria del abandono del cargo del Presidente de la República que se debatirá hoy en el Parlamento, lo importante es mostrarle a “Venezuela entera que estamos en sintonía con lo que quiere el país, que es un cambio (…) y que ese cambio sea democrático”.

Acciones del GPP ante el TSJ

Borges aseguró que la petición que le hizo el jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando que declare ilegal a la nueva directiva del Parlamento, va en contra de la voluntad popular “porque se trata de una Asamblea electa democráticamente”.

“El día que yo vea al diputado Héctor Rodríguez yendo al Tribunal Supremo Justicia a luchar por los derechos del pueblo, ese día merecerá respeto”, apuntó.