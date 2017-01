La antena del cono sur

POR GROSSMAN PARRA PINTO

Nicolás Maduro en cadena: "Feliz año 2017 para todos"

POR MI PARTE, al arrancar este nuevo año solo debo decir que ¡Amanecerá y veremos! y agradecer a los lectores que en Portuguesa y en otras latitudes me siguen a través de esta Antena y un agradecimiento especial a mi gente de Ultima Hora, encabezada por los licenciados Néstor Ramírez y Elizabeth Briceño, por mantenerme abiertos sus espacios para esta columna.

MAÑANA MARTES la plaza Bolívar de Guanare será el escenario para la elección de la directiva del Consejo Legislativo, que, de acuerdo a las reuniones celebradas hasta ahora, la encabezarán Virginia Delgado y Argenis García, pero mi amigo Tito, El Patrullero del PSUV, dice que puede haber una insospechada sorpresa que cambiaría el panorama entre hoy y mañana.

PARA ESA "INSOSPECHADA SORPRESA" se ha estado moviendo el ministro Castro Soteldo, para demostrar que es el jefe, y vino varias veces a Portuguesa la semana pasada, incluyendo una a la medianoche, y hasta tuvo tiempo de jugar softbol en el campo de Los Próceres en Guanare el Día del Deporte este viernes. Cuando me vio llegar se escabulló. Presumo que para evitar brindarme una cerveza.

Y HABLANDO DE CASTRO SOTELDO, me comuniqué con él al escuchar la insólita orden que, en cadena nacional, dio Nicolás Maduro al nuevo ministro de Obras Públicas de "terminar la carretera de Guanarito", evidenciando que no está enterado que dicha vía fue consolidada hace alrededor de cuatro años por el entonces Gobernador, después de larga campaña que hicimos por diversos medios, y que le valió el aplauso de todos.

CON SU HUMORISMO HABITUAL, me dio su opinión al respecto, pero como podría ser malinterpretado y el ministro no me autorizó para publicarlo, decidí mantenerla en reserva y solo se lo comenté a mi esposa y a la legisladora Ameriz Rivas, quien por cierto mañana martes podría ser reelecta como presidenta de la comisión de ambiente del Clep, si es que no llega la “insospechada sorpresa”.

HACE VARIOS AÑOS (1989) formé parte del grupo de periodistas seleccionado en el país para integrar la delegación venezolana al XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Pyongyang, capital de Corea del Norte (cuyo presidente era Kim Il Sum, abuelo del actual presidente) y allí conocí a Pedro Eusse, entonces dirigente juvenil del PCV, quien formaba parte del grupo, junto a Vladimir Villegas.

CON PEDRO EUSSE, me tocó encabezar nuestra delegación en el desfile inaugural, y luego no volví a tener contacto con él, hasta que, convertido en dirigente sindical, salió electo por Portuguesa como suplente de Blanca Eeckhout a la Asamblea Nacional en el pasado período, pero jamás tuvo chance de incorporarse.

PEDRO EUSSE insistió en el 2015 en su empeño de ser diputado por Portuguesa, pero nuevamente solo alcanza otra suplencia, esta vez detrás de Francisco Torrealba, quien la semana pasada fue designado ministro del trabajo, pero la mala suerte persigue a mi estimado Pedro para cumplir su sueño.

EN UN PAIS NORMAL, al dirigente comunista le tocaría asumir la curul de Torrealba, pero resulta que el oficialismo mantiene el criterio de que cualquier cosa que haga la actual Asamblea Nacional es ilegal y de esa forma Pedro Eusse no se podrá juramentar como diputado porque también sería ilegal. ¡Qué vaina, Pedrito!

LA COSA EN LA MUD-PORTUGUESA sigue "peluda" y el grupo que rechaza la destitución de Carlos Eduardo Herrera como secretario ejecutivo de esta instancia opositora se sigue radicalizando.

EL GRUPO, bajo el nombre de “Acuerdo estadal para el cambio” liderado por el propio Carlos Eduardo, Edgar Rivero y Lourdes de Ariemma, inició una gira por los 14 municipios del estado para contactar a quienes le apoyan, y comenzaron por Guanarito este sábado, donde se reunieron en la residencia del ex dirigente de Copei y Voluntad Popular, Líxon Ramírez, y de allí salieron a Papelón, donde José Félix Zambrano, secretario ejecutivo de la MUD, se hizo el loco y no los atendió. Ayer domingo la cita era en San Rafael de Onoto, y hoy a la cuatro de la tarde irán a Chabasquén, donde pernoctarán, y mañana martes regresarán a Biscucuy para acompañar a José Gregorio Rodríguez (Primero Justicia) en su toma de posesión como presidente de la cámara municipal. Es posible que allí nos encontremos, gracias a una gentil invitación que me hizo José Gregorio.

SOLO FALTA QUE terminen el acondicionamiento del estadio de béisbol de Guanarito, pues prácticamente tenemos todo preparado para la realización el 21 de enero del vigésimo quinto juego (softbol) de Las Estrellas del Sesenta (El Río ha ganado 12 y La Plaza 12), pero por ahora voy a dejar esta Antena hasta aquí para ir averiguar si se concretará esa “insospechada sorpresa” en el Clep.