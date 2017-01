La Copa Bicentenaria cerró su fase de grupos

Este miércoles, en la ciudad de Barinas, se llevó a cabo la última jornada de fase grupal de la Copa Bicentenaria 2017. Los resultados que arrojó la fecha fueron un triunfo de Estudiantes de Mérida ante Monagas SC (1-0); empate a un gol entre Portuguesa FC y Atlético Venezuela; revés de Zamora FC “B” frente a Mineros de Guayana (2-5) y por último una victoria de Trujillanos FC sobre Deportivo Táchira (1-0).

EL ‘MELO’ ALBERGÓ DOS PARTIDOS

A primera hora, en el estadio Reinaldo Melo de la Ciudad Deportiva se desarrolló un vibrante duelo entre académicos y monaguenses, allí ambas oncenas salieron al terreno de juego con el firme objetivo de lograr consolidarse en la cima del Grupo A; sin embargo, el gol se hizo esquivo durante todo el partido, y no fue sino hasta el último suspiro en que llegó el tanto que marcó la diferencia. Nicolás Márquez al 90’ firmó el tanto del triunfo en favor de los merideños.

Más tarde, hubo acción en el Grupo C: Portuguesa FC y Atlético Venezuela se vieron las caras, en un encuentro en donde los rojinegros dieron apertura rápidamente al marcador, pues en apenas siete minutos, Andrés Mosquera logró definir; no obstante, la reacción en la acera de enfrente no tardó en llegar y cuatro minutos más tarde, Maximiliano López logró encajar el gol de la igualdad que prevaleció hasta el final del compromiso.

LA JORNADA CERRÓ EN ‘LA CAROLINA’

El primer duelo vespertino se dio cuando Zamora FC “B” midió fuerzas ante Mineros de Guayana en una jornada que registró hasta siete goles. El primero de ellos llegó para la escuadra oriental que se aprovechó de una desatención defensiva para colgar el 0-1 mediante Ángel Osorio. Al minuto 17’ el blanquinegro empató gracias a una gran definición de Eduardo Sosa, este envión anímico les permitió concretar el segundo tanto que llegó gracias a un riflazo de tiro libre de José Pinto.

Más tarde, los dirigidos por Juan Tolisano capitalizaron un nuevo desaire de los llaneros y Julio Machado empalmó el 2-2; en 50’ de partido Rolando Escobar se aprovechó de una jugada a balón detenido para empalmar el tercer tanto negriazul; ventaja que posteriormente ampliaron Roderick Perozo y Argenis Gómez que anotó desde el punto penal para sentenciar el 2-5 final en la pizarra.

La fase de grupos concluyó con el Trujillanos FC versus Deportivo Táchira, quienes no se hicieron daño en los primeros 45 minutos de compromiso. Pero para el segundo tiempo las dos oncenas andinas buscaron vulnerar la zona contraria con el objetivo de sentenciar el tanto del triunfo; el gol llegó al 89’ para los ‘Guerreros de la Montaña’ quienes sellaron su clasificación a la ronda final en el estadio ‘La Carolina’ de la Ciudad Marquesa.

Este jueves desde las 10:00 de la mañana en el estadio Agustín Tovar se estarán llevando a cabo los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa Bicentenaria 2017; por su parte, en el Reinaldo Melo se disputará un cuadrangular final entre los equipos que no pudieron acceder a la última fase del torneo.