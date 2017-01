La inflación: el problema inmediato y urgente a vencer

POR ANTONIA MUÑOZ

La INFLACIÓN es, sin ninguna duda, el problema que en este momento más acogota a la sociedad venezolana, porque cada día toca con más inclemencia el bolsillo de todos y todas. Esta afirmación no significa desconocer el impacto de la INSEGURIDAD la cual tiene que ver con la vida misma. Tampoco le quitamos valor a la IMPUNIDAD de los delitos, y mucho menos le restamos importancia a la CORRUPCIÓN, que es la columna vertebral de todos los males de Venezuela. Una vez más insistimos en que estamos equivocados al empeñarnos en buscar a Dios por los rincones cuando está en todas partes. En este sentido, llamamos a los militantes del chavismo a rescatar y hacer SEGUIMIENTO a una tarea pendiente de naturaleza cualitativa planteada en el Plan de la Patria, entregado por el presidente Chávez al CNE, el 11 de junio de 2012: convocar y promover una nueva orientación ETICA, MORAL y ESPIRITUAL de la sociedad basada en los VALORES liberadores del socialismo.

Lo medular del Objetivo Nacional 2.4 del PLAN DE LA PATRIA es: 1.Enseñar valores con ejemplo en todos los estratos de nuestra sociedad donde la familia, la escuela y los medios de comunicación juegan un papel preponderante. 2. Ejercer férreo Seguimiento y Control en el ejercicio de la función pública y férrea Contraloría Social propia de una Sociedad Democrática, Participativa y Protagónica, tal como lo establece la CRBV desde su preámbulo. 3. Corregir las debilidades del Sistema de Administración de justicia y combatir la impunidad con todas las herramientas que tengamos a la mano. Si defendemos la doctrina Bolivariana ¿Por qué desdeñamos su pensamiento? ¿Acaso olvidamos que: “LA MPUNIDAD DE LOS DELITOS HACE QUE ESTOS SE COMETAN CON MAS FRECUENCIA, Y AL FIN, LLEGA EL CASO QUE EL CASTIGO NO BASTA PARA REPRIMIRLOS”

En relación a lo anterior, insistimos en recordar que el primer paso para resolver un problema es aceptar que el mismo existe. El segundo paso es identificar sus causas. Todos aceptamos que la inflación es un problema grave que urge atender con urgencia o nos llevará a todos y todas por delante; sin embargo, pareciera que cuesta identificar o aceptar todas sus causas. En este sentido, comencemos por reconocer que una causa es la GUERRA ECONÓMICA iniciada e impulsada por la derecha para derrocar a la Revolución Bolivariana. Pero queremos ser muy enfáticos: no es la única causa y no debemos escudarnos detrás de ella para eludir hurgar a profundidad en el asunto, e identificar y corregir las otras causas que tienen que ver con problemas culturales inherentes a nuestra propia idiosincrasia; tales como son la ECONOMÍA RENTISTA y la CORRUPCIÓN, esta última, es un cáncer que corroe el cuerpo social del país desde tiempos inmemoriales.

La economía rentista, que no es otra cosa que hacer descansar nuestra renta y prosperidad en los dólares que obtenemos por vender el petróleo que nos regaló la madre naturaleza, nos volvió atenidos y por eso hemos sido bastante ineficientes en la producción de bienes y servicios. Así mismo, depender en buena parte de la importación, ha generado en todos los tiempos una casta de parásitos que se han enriquecido al rescoldo de los dólares fáciles de la República. ¿Acaso la corrupción de RECADI y de CADIVI no son siamesas? Para rematar la desgracia, se asociaron una serie de conspiradores para crear el monstruo que bautizaron como Dólar Today, engendro que por varios años se ha convertido en el marcador del mercado cambiario y ha llevado nuestro bolívar a la mínima expresión. Lo peor es que aparentemente no hay manera de derrotarlo y debido a la viveza criolla que es parte de la corrupción, hasta la semilla de topocho y yuca se compra a precio de dólar today.

Finalmente, la recomendación para nuestro gobierno es que nos escuchemos, porque a los ciudadanos de a pie también nos duele la Revolución Bolivariana, y no sabemos cómo ayudar en la contención de una banda organizada de especuladores y usureros que no obedecen a ley alguna, y venden sus productos al precio que les da su real gana. Adicionalmente, los ciudadanos no encuentran a quien acudir, porque quienes están investidos de autoridad, o no pueden o no quieren cumplir con las funciones inherentes a sus cargos. ¡CHÁVEZ VIVE. LA LUCHA POR LA PATRIA SIGUE!

Guanare, miércoles 25 de enero de 2017.