León: “Se equivocan quienes creen que el presidente no gobierna”

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, señaló estar en desacuerdo con la declaratoria de abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. Aseguró que el Ejecutivo está reforzando su núcleo para ejercer mayor control en el país.

“Maduro no pretende protegerse frente a su salida, sino reforzar su núcleo cercano. Me parece que se equivocan quienes creen que el presidente no gobierna. Creo que ha reforzado su control”, indicó vía Twitter.

Asimismo cuestionó que la Asamblea Nacional debatiera el argumento de abandono, porque el Tribunal Supremo de Justicia insiste en que el Parlamento está en desacato, lo cual significa que las decisiones del Legislativo serán sancionadas.

A su juicio, esta medida genera expectativas poco claras. “La AN está cercada inconstitucionalmente. Sus acciones son relevantes en términos simbólicos, pero no en capacidad de ejecutar sus acciones”.

El analista explicó que el deterioro económico impulsará el cambio político en el país, pero los venezolanos deben esperar a que se presente la oportunidad electoral.

Por último, aseveró que el presidente continúa ejerciendo sus funciones, a pesar de que los ciudadanos no lo aceptan.