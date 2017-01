Machado sobre “diálogo”: La ruta es derrotar la dictadura, no convivir con ella

María Corina Machado, coordinadora Nacional de Vente Venezuela, hizo pública este martes su posición sobre el “Acuerdo de Convivencia Democrática” propuesto por los acompañantes del “supuesto diálogo”. Al respecto, aseveró que “la ruta es derrotar la dictadura, no convivir con ella y perpetuarla”.

Aseguró que dicho documento “lo escribió la dictadura y viene de Cuba”, como una forma “burda y cruel” para asegurarse de que Nicolás Maduro se atornille en el poder hasta el 2019.

“Desde la primera hasta la última letra de ese documento deben ser repudiadas y rechazadas por todos los ciudadanos. No aceptaremos una negociación de espaldas al país. La lucha tiene un único propósito, que es la salida de Maduro del poder”, agregó.

Machado enfatizó que los mediadores pretenden que las fuerzas democráticas reconozcan que Maduro llegó al poder de forma legítima y que no hubo fraude en 2013.

“Ahora aquí el poder supremo, el soberano, no es el pueblo, es el Tribunal Supremo de Justicia [TSJ]. La gente al servicio de la dictadura y el TSJ es quien nos manda. ¿Y los que votamos? ¿Y los que elegimos la Asamblea Nacional [AN]? Pisoteados, ignorados. Esto no es un problema de que se solamente se acabó la democracia, es que se acabó la República”, enfatizó.

Denunció que es “alarmante y aberrante” el simple hecho de que los “mediadores” creyeran que la oposición era capaz de aprobar ese documento. Al mismo tiempo, reprochó que pretendan que la AN apruebe el Presupuesto Nacional sin discusión.

En relación a los diputados de Amazonas, destacó que el documento no reconoce que quien desde el principio faltó fue el TSJ. En este sentido, reiteró que la Asamblea debe designar a los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados del Poder Judicial.

“¿Ustedes escucharon elecciones presidenciales? Lo que se está negociando son las elecciones regionales, que están en la Constitución”, añadió.

Un grito estruendoso

La Coordinadora nacional del partido de la libertad resaltó que el día de ayer los ciudadanos hablaron en Caracas y en toda Venezuela. “Fue un grito estruendoso, producto del silencio de aquellos que decidieron no acudir. No es cansancio, es el entendimiento de que este no es el mecanismo, este no es la ruta para lograr la derrota de la tiranía”, destacó.

Invitó a los sectores democráticos a hacer una profunda autocrítica de los errores cometidos y a pensar en quienes arriesgaron sus vidas y empleos por firmar el referendo revocatorio y a quienes dieron su testimonio para justificar el abandono del cargo.

“El fracaso de ayer es por la forma cómo se ha llevado el diálogo. La prioridad para todos tiene que ser la salida de Maduro, esa es la ruta”, aclaró.

Son presos políticos

María Corina Machado también hizo referencia al quinto punto del acuerdo que establece como acción una “resolución judicial de la situación específica de las personas privadas de libertad”, a lo que respondió: “No entendieron que solamente vamos a aceptar que a los presos políticos se les llame presos políticos”.

Consideró grave que no se adjudique la responsabilidad del desabastecimiento de comida y medicinas al régimen. “Ahora hablan de un acuerdo con la Unión de Naciones Suramericanas [Unasur] y la Organización Panamericana de Salud [OPS]. Todos sabemos que eso es un alivio a corto plazo, hay que cambiar a Maduro o esto no será sino un pañito caliente”, dijo.